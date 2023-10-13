У Севастополі підірвався ракетний корабель окупантів, відео

У п’ятницю, 13 жовтня, в окупованому Севастополі пролунав потужний вибух.
Як повідомляють місцеві жителі у соцмережах, на рейді у Севастополі вибухнув корабель рф. Це сталося після 10:30.
Вибух був такої сили, що його чули навіть мешканці центру окупованого Севастополя.
Пізніше у мережі опублікували кадри, на яких помітно, як димить, ймовірно, малий ракетний корабель проєкту 21631 «Буян-М». Він є носієм крилатих ракет «Калібр».
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