У Севастополі підірвався ракетний корабель окупантів, відео

Після вибуху з корабля окупантів пішов чорний дим.

У п’ятницю, 13 жовтня, в окупованому Севастополі пролунав потужний вибух.

Як повідомляють місцеві жителі у соцмережах, на рейді у Севастополі вибухнув корабель рф. Це сталося після 10:30.

Вибух був такої сили, що його чули навіть мешканці центру окупованого Севастополя.

Пізніше у мережі опублікували кадри, на яких помітно, як димить, ймовірно, малий ракетний корабель проєкту 21631 «Буян-М». Він є носієм крилатих ракет «Калібр».