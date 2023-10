Израиль дал жителям Газы 24 часа в эвакуацию

Израиль призвал жителей Газы эвакуироваться с севера на юг анклава «для обеспечения своей безопасности».

На эвакуацию ЦАХАЛ дал населению 24 часа.

«ЦАХАЛ призывает всех гражданских лиц города Газа эвакуироваться из своих домов на юг ради их собственной безопасности и защиты и переместиться в район к югу от Вади-Газа, как показано на карте», – сказал спикер израильской армии Джонатан Конрикус в видеообращении к палестинцам.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху анонсировал наземную операцию в Газе.

EXCLUSIVE: Operational update by IDF Spokesperson @jconricus as the war against Hamas continues. https://t.co/MFAOiCSssH