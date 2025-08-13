Зеленский, Трамп и Путин могут встретиться в конце следующей недели — CBS

США работают над местом встречи Трампа, Путина и Зеленского в конце следующей недели.

Источник фото: Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что во время разговора с коллегой из США Дональдом Трампом обсудил ключевые украинские приоритеты, среди которых — немедленное прекращение огня. По словам Зеленского, Трамп пообещал связаться с ним сразу после своей встречи с главой Кремля Владимиром Путиным на Аляске, чтобы проинформировать о результатах и совместно определить дальнейшие шаги.

Переговоры Трампа и Путина, которые состоятся в пятницу на Аляске в городе Анкоридж, станут первой личной встречей российского лидера с действующим президентом США с начала полномасштабной войны более трех лет назад. Белый дом отметил, что организационные детали еще согласуются, а саммит описывают как «встречу для оценки», где Трамп сможет оценить намерения российского лидера.

Хотя Трамп избегал четкого ответа, пригласит ли он Зеленского к переговорам с Путиным, он заявил, что после пятничного саммита может состояться личная встреча с участием украинского и российского лидеров, либо формат «Путин – Зеленский – Трамп».

По данным источников CBS News, США рассматривают возможность такой встречи уже к концу следующей недели.

