Зеленський, Трамп і Путін можуть зустрітися наприкінці наступного тижня — CBS

США працюють над місцем зустрічі Трампа, Путіна та Зеленського наприкінці наступного тижня.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час розмови з колегою зі США Дональдом Трампом обговорив ключові українські пріоритети, серед яких – негайне припинення вогню. За словами Зеленського, Трамп пообіцяв зв’язатися з ним одразу після своєї зустрічі з очільником Кремля Володимиром Путіним на Алясці, щоб поінформувати про результати і спільно визначити подальші кроки.

Переговори Трампа та Путіна, які відбудуться у п’ятницю на Алясці в місті Анкоридж, стануть першою особистою зустріччю російського лідера з чинним президентом США від початку повномасштабної війни понад три роки тому. Білий дім зазначив, що організаційні деталі ще узгоджуються, а саміт описують як «зустріч для оцінки», де Трамп зможе оцінити наміри російського лідера.

Хоча Трамп уникав чіткої відповіді, чи запросить він Зеленського до переговорів із Путіним, він заявив, що після п’ятничного саміту може відбутися особиста зустріч за участю українського та російського лідерів, або формат «Путін – Зеленський – Трамп».

За даними джерел CBS News, США розглядають можливість такої зустрічі вже до кінця наступного тижня.

