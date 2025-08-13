Ушла из жизни адвокат и заместитель председателя КДКА Харьковской области Лидия Мелконян

Лидия Григорьевна одна из выдающихся адвокатов, стоявшая у источников развития адвокатуры на Харьковщине.

Вечером 13 августа стало известно о смерти Лидии Мелконян — известного адвоката, заместителя председателя КДКА Харьковской области и председателя Дисциплинарной палаты.

Об этом сообщили в Национальной ассоциации адвокатов Украины.

«Лидия Григорьевна более 30 лет жизни посвятила служению справедливости и защите прав человека. Занималась адвокатской деятельностью, оставаясь образцом профессионализма и высоких этических стандартов, имея нестандартный подход и врожденную мудрость», — указали в НААУ.

Лидия Григорьевна — одна из выдающихся адвокатов, стоявшая у истоков становления адвокатуры на Харьковщине, активно работала над развитием института самоуправления и повышением профессионального уровня коллег. Работала на руководящих должностях дисциплинарных органов адвокатуры и была членом Харьковской областной коллегии адвокатов. Много сил и энергии отдавалa подготовке молодых адвокатов.

Коллеги помнят ее как человека с особой харизмой, благородством и щедрым сердцем, которая всегда была готова поддержать и помочь.

