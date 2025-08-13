Практика судів
Пішла з життя адвокат та заступниця голови КДКА Харківської області Лідія Мелконян

18:22, 13 серпня 2025
Лідія Григорівна одна з видатних адвокатів, яка стояла у джерел розбудови адвокатури на Харківщини.
Ввечері 13 серпня стало відомо про смерть Лідії Мелконян — відомої адвокатки, заступниці голови КДКА Харківської області та голови Дисциплінарної палати.

Про це повідомили в Національній асоціації адвокатів України.

«Лідія Григорівна понад 30 років життя присвятила служінню справедливості та захисту прав людини. Займалася адвокатською діяльністю, залишаючись взірцем професіоналізму і високих етичних стандартів, маючи нестандартний підхід та вроджену мудрість», - вказують в НААУ.

Лідія Григорівна одна з видатних адвокатів, яка стояла у джерел розбудови адвокатури на Харківщини, активно працювала над розвитком інституту самоврядування та підвищенням професійного рівня колег. Працювала на керівних посадах дисциплінарних органів адвокатури та була членом Харківської обласної колегії адвокатів. Багато сил та енергії вона віддавала підготовці молодих адвокатів.

Колеги пам’ятають її як людину з особливою харизмою, благородством та щедрим серцем, яка завжди була готова підтримати і допомогти.

