Трое мужчин пытались прорваться через украинско-словацкую границу с газовыми баллончиками и бокорезами

На границе со Словакией остановили «таксиста» и его сообщников-нарушителей.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Западное региональное управление Государственной пограничной службы Украины сообщило о задержании трех мужчин, которые пытались незаконно пересечь украинско-словацкую границу.

Пограничники Чопского отряда обнаружили правонарушителей в 200 метрах от государственной границы вблизи заградительного забора. Патруль отдела «Ужгород» заметил, как неизвестные приближаются к забору. Двое из них, увидев правоохранителей, попытались скрыться, но были задержаны неподалеку. У задержанных обнаружили газовые баллончики, предназначенные для отпугивания служебных собак, и бокорезы.

Третий мужчина утверждал, что не имел намерения пересекать границу, а лишь выполнял заказ как таксист, подвезя двух других к месту. Однако в ходе проверки пограничники установили, что все трое знакомы между собой и действовали по указаниям общего организатора, который за денежное вознаграждение предоставил им маршрут и координировал их действия дистанционно. Водитель, назвавшийся таксистом, специально арендовал автомобиль, чтобы вместе с другими добраться до границы.

Задержанных доставили в пограничное подразделение для составления административно-процессуальных документов по части 2 статьи 204-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях («Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины»). Дела правонарушителей передадут в суд для дальнейшего рассмотрения.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.