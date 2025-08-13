Троє чоловіків намагалися прорватися через українсько-словацький кордон із газовими балончиками та бокорізами

На кордоні з Словаччиною зупинили «таксиста» та його спільників-порушників.

Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України повідомило про затримання трьох чоловіків, які намагалися незаконно перетнути українсько-словацький кордон.

Прикордонники Чопського загону виявили правопорушників за 200 метрів від державного кордону поблизу загороджувального паркану. Патруль відділу «Ужгород» помітив, як невідомі наближаються до паркану. Двоє з них, побачивши правоохоронців, спробували втекти, але були затримані неподалік. У затриманих виявили газові балончики, призначені для відлякування службових собак, та бокорізи.

Третій чоловік стверджував, що не мав наміру перетинати кордон, а лише виконував замовлення як таксист, підвізши двох інших до місця. Проте в ході перевірки прикордонники встановили, що всі троє знайомі між собою і діяли за вказівками спільного організатора, який за грошову винагороду надав їм маршрут і координував їхні дії дистанційно. Водій, який назвався таксистом, спеціально орендував автомобіль, щоб разом із іншими дістатися до кордону.

Затриманих доставили до прикордонного підрозділу для складання адміністративно-процесуальних документів за частиною 2 статті 204-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення («Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України»). Справи правопорушників передадуть до суду для подальшого розгляду.

