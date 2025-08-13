Мерц передал Трампу месседж по поводу встречи с Путиным: в фокусе — интересы Украины

Мерц передал позицию Европы американскому президенту и подчеркнул, что Берлин и Вашингтон имеют общее видение целей переговоров.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что во время встречи президента США Дональда Трампа с главой Кремля Владимиром Путиным, которая состоится в пятницу – 15 августа – на Аляске, должны обсуждаться ключевые вопросы безопасности Украины и Европы.

По словам Мерца, именно такую позицию он озвучил американскому президенту во время телефонного разговора.

«На Аляске должно идти речь о фундаментальных украинских и европейских интересах безопасности. Это был тот месседж, который мы прокоммуницировали сегодня с американским президентом, и мы были единодушны в оценке ситуации и понимании, какой цели можно достичь», — заявил он на совместной с Президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Берлине.

Также во время конференции было объявлено, что Украина готова к переговорам по территориальным вопросам, но исходя из линии фронта. При этом юридическое признание оккупированных территорий за РФ не обсуждается.

По словам немецкого канцлера Фридриха Мерца, Европа за правильный порядок: сначала перемирие, потом может быть заключено рамочное мирное соглашение.

