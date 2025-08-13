Практика судів
Мерц передав Трампу меседж щодо зустрічі з Путіним: у фокусі — інтереси України

17:42, 13 серпня 2025
Мерц передав позицію Європи американському президенту та наголосив, що Берлін і Вашингтон мають спільне бачення мети перемовин.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що під час зустрічі президента США Дональда Трампа з очільником Кремля Володимиром Путіним, яка відбудеться в п’ятницю – 15 серпня – на Алясці, мають обговорюватися ключові питання безпеки України та Європи.

За словами Мерца, саме таку позицію він озвучив американському президенту під час телефонної розмови.

«На Алясці має йтися про фундаментальні українські та європейські інтереси безпеки. Це був той меседж, який ми прокомунікували сьогодні з американським президентом, і ми були одностайні в оцінці ситуації та розумінні, якої мети можна досягти», — заявив він на спільній з Президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в Берліні.

Також під час конференції було оголошено, що Україна готова до перемовин про територіальні питання, але виходячи з лінії фронту. Водночас юридичне визнання окупованих територій за РФ не обговорюється.

За словами німецького канцлера Фрідріха Мерца, Європа за правильний порядок: спочатку перемир'я, потім може бути укладена рамкова мирна угода.

Німеччина Україна Дональд Трамп війна переговори

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

