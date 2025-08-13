Мерц передав Трампу меседж щодо зустрічі з Путіним: у фокусі — інтереси України

Мерц передав позицію Європи американському президенту та наголосив, що Берлін і Вашингтон мають спільне бачення мети перемовин.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що під час зустрічі президента США Дональда Трампа з очільником Кремля Володимиром Путіним, яка відбудеться в п’ятницю – 15 серпня – на Алясці, мають обговорюватися ключові питання безпеки України та Європи.

За словами Мерца, саме таку позицію він озвучив американському президенту під час телефонної розмови.

«На Алясці має йтися про фундаментальні українські та європейські інтереси безпеки. Це був той меседж, який ми прокомунікували сьогодні з американським президентом, і ми були одностайні в оцінці ситуації та розумінні, якої мети можна досягти», — заявив він на спільній з Президентом України Володимиром Зеленським пресконференції в Берліні.

Також під час конференції було оголошено, що Україна готова до перемовин про територіальні питання, але виходячи з лінії фронту. Водночас юридичне визнання окупованих територій за РФ не обговорюється.

За словами німецького канцлера Фрідріха Мерца, Європа за правильний порядок: спочатку перемир'я, потім може бути укладена рамкова мирна угода.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.