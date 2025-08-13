Юлия Свириденко объявила первый пакет поддержки прифронтовых регионов: включает пять пунктов

Кабмин по поручению Президента принял программу для 238 общин в 10 областях, где проживают 6,6 млн человек.

Кабинет Министров Украины утвердил первый пакет решений во исполнение поручения Президента по поддержке прифронтовых регионов. Об этом сообщила Премьер-министр Юлия Свириденко. Программа охватывает 238 общин в 10 областях, где проживает 6,6 млн человек, среди которых 3,7 млн относятся к уязвимым категориям.

Документ предусматривает пять ключевых направлений:

Жильё. По программе «еОселя» государство будет компенсировать 70% первого взноса по ипотеке для внутренне перемещённых лиц и жителей прифронтовых территорий, а также 70% выплат по кредиту в первый год. Дополнительно выделяется 40 тыс. грн на оплату сборов, связанных с оформлением ипотеки.

Безопасность. Запланировано строительство укрытий и защитных сооружений в школах, детских садах, учреждениях культуры и общественных пространствах.

Поддержка людей. Каждое домохозяйство получит 19 400 грн на твёрдое топливо, а ежемесячно будет компенсироваться 100 кВт электроэнергии на человека. Оплата общественно полезных работ увеличивается на 33%. Отменяются админсборы и госпошлины за регистрацию бизнеса и имущества. Ученики школ в прифронтовых регионах будут обеспечены бесплатным питанием.

Поддержка бизнеса. Аграрии в зонах боевых действий получат субсидию 1000 грн на гектар, а также гранты на закладку садов и теплиц до 400 тыс. грн/га с компенсацией до 80% расходов. Критически важные предприятия смогут бронировать до 100% военнообязанных работников.

Здравоохранение. Медучреждения в сельских и отдалённых общинах получат 20% надбавку за оказание первичной помощи. Также повысят коэффициенты оплаты для экстренной медицинской помощи.

Параллельно правительство готовит второй пакет решений, который будет предусматривать специальные режимы ведения бизнеса с покрытием военных рисков, расширенную программу восстановления жилья, приоритетное обеспечение больниц лекарствами и оборудованием, а также повышение зарплат, пенсий и дополнительные программы помощи для уязвимых групп населения.

