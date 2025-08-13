Юлія Свириденко оголосила перший пакет підтримки прифронтових регіонів: включає п’ять пунктів

Кабмін за дорученням Президента ухвалив програму для 238 громад у 10 областях, де проживає 6,6 млн людей.

Кабінет Міністрів України ухвалив перший пакет рішень на виконання доручення Президента щодо підтримки прифронтових регіонів. Про це повідомили Прем’єр-міністр Юлія Свириденко. Програма охоплює 238 громад у 10 областях, де проживає 6,6 млн людей, серед яких 3,7 млн належать до вразливих категорій.

Документ передбачає п’ять ключових напрямів:

Житло. За програмою «єОселя» держава компенсуватиме 70% першого внеску на іпотеку для внутрішньо переміщених осіб та жителів прифронтових територій, а також 70% виплат за кредитом у перший рік. Додатково виділяється 40 тис. грн на оплату зборів, пов’язаних з оформленням іпотеки.

Безпека. Заплановано будівництво укриттів та захисних споруд у школах, дитсадках, закладах культури та громадських просторах.

Підтримка людей. Кожне домогосподарство отримає 19 400 грн на тверде паливо, а щомісяця компенсуватиметься 100 кВт електроенергії на особу. Оплату суспільно корисних робіт збільшують на 33%. Скасовуються адмінзбори та держмита за реєстрацію бізнесу й майна. Учні шкіл у прифронтових регіонах матимуть безкоштовне харчування.

Підтримка бізнесу. Аграрії у зонах бойових дій отримають субсидію 1000 грн на гектар, а також гранти на закладення садів і теплиць до 400 тис. грн/га з компенсацією до 80% витрат. Критично важливі підприємства зможуть бронювати до 100% військовозобов’язаних працівників.

Охорона здоров’я. Медзаклади в сільських і віддалених громадах отримають 20% надбавку за надання первинної допомоги. Також підвищать коефіцієнти оплати для екстреної медичної допомоги.

Паралельно уряд готує другий пакет рішень, який передбачатиме спеціальні режими ведення бізнесу з покриттям воєнних ризиків, розширену програму відновлення житла, пріоритетне забезпечення лікарень ліками та обладнанням, а також підвищення зарплат, пенсій і додаткові програми допомоги для вразливих груп населення.

