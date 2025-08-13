Уряд дозволив бронювати 100% військовозобов’язаних працівників у зонах бойових дій – умови

Кабмін розширив можливості бронювання військовозобов’язаних для підприємств у зонах бойових дій.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів ухвалив зміни до Порядку бронювання військовозобов’язаних. Нововведення спрямовані на збереження кадрового потенціалу підприємств, що працюють у прифронтових регіонах та зонах активних бойових дій.

Відтепер критично важливі підприємства, які фактично здійснюють діяльність на територіях можливих або активних бойових дій (без визначеної дати їх завершення), зможуть бронювати до 100% військовозобов’язаних працівників. Перелік таких територій визначає Міністерство розвитку громад.

Зміни до ліміту бронювання вноситимуться через портал «Дія» державним органом, що визнав підприємство критично важливим, на підставі звернень обласних військових адміністрацій за місцем фактичної діяльності підприємства.

За словами заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства Віталія Кіндратіва, рішення дозволить підтримати бізнес, який працює в найскладніших умовах, та водночас забезпечити потреби оборони.

Процедура бронювання залишається незмінною: підприємство має бути у переліку критично важливих, заяви подаються лише через «Дію», а списки для бронювання формує та надсилає сам роботодавець.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.