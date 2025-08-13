Правительство разрешило бронировать 100% военнообязанных работников в зонах боевых действий – условия

Кабмин расширил возможности бронирования военнообязанных для предприятий в зонах боевых действий.

Кабинет Министров утвердил изменения в Порядок бронирования военнообязанных. Нововведения направлены на сохранение кадрового потенциала предприятий, работающих в прифронтовых регионах и зонах активных боевых действий.

Отныне критически важные предприятия, которые фактически осуществляют деятельность на территориях возможных или активных боевых действий (без определенной даты их завершения), смогут бронировать до 100% военнообязанных работников. Перечень таких территорий определяет Министерство развития общин.

Изменения в лимит бронирования будут вноситься через портал «Дия» государственным органом, признавшим предприятие критически важным, на основании обращений областных военных администраций по месту фактической деятельности предприятия.

По словам заместителя министра экономики, экологии и сельского хозяйства Виталия Киндратива, решение позволит поддержать бизнес, который работает в самых сложных условиях, и одновременно обеспечить потребности обороны.

Процедура бронирования остается неизменной: предприятие должно быть в перечне критически важных, заявления подаются только через «Дию», а списки для бронирования формирует и отправляет сам работодатель.

