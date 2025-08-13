Практика судов
  1. В Украине

Правительство разрешило бронировать 100% военнообязанных работников в зонах боевых действий – условия

18:50, 13 августа 2025
Кабмин расширил возможности бронирования военнообязанных для предприятий в зонах боевых действий.
Правительство разрешило бронировать 100% военнообязанных работников в зонах боевых действий – условия
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Кабинет Министров утвердил изменения в Порядок бронирования военнообязанных. Нововведения направлены на сохранение кадрового потенциала предприятий, работающих в прифронтовых регионах и зонах активных боевых действий.

Отныне критически важные предприятия, которые фактически осуществляют деятельность на территориях возможных или активных боевых действий (без определенной даты их завершения), смогут бронировать до 100% военнообязанных работников. Перечень таких территорий определяет Министерство развития общин.

Изменения в лимит бронирования будут вноситься через портал «Дия» государственным органом, признавшим предприятие критически важным, на основании обращений областных военных администраций по месту фактической деятельности предприятия.

По словам заместителя министра экономики, экологии и сельского хозяйства Виталия Киндратива, решение позволит поддержать бизнес, который работает в самых сложных условиях, и одновременно обеспечить потребности обороны.

Процедура бронирования остается неизменной: предприятие должно быть в перечне критически важных, заявления подаются только через «Дию», а списки для бронирования формирует и отправляет сам работодатель.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Кабинет Министров Украины война мобилизация бронирование военнообязанный

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
«Я сказал Трампу, что Путин блефует и точно не хочет мира» – Владимир Зеленский после переговоров в Берлине

Во время обсуждения ситуации на фронте Владимир Зеленский заявил Президенту США Дональду Трампу, что Путин блефует и пытается надавить перед встречей на Аляске на всех направлениях украинского фронта.

Ярослава Максименко назначена заместителем главы АРМА вместо Григола Катамадзе

Григол Катамадзе покинул пост заместителя главы АРМА – вместо него назначена начальница департамента Минэкономики Ярослава Максименко.

Галина Третьякова заявила, что увеличение окладов прокурорам без увеличения бюджета Пенсионного фонда приведет к многочисленным судебным процессам

Третьякова заявила, что принципиально против увеличения должностных окладов кому-либо после принятия бюджета, а в случае повышения окладов прокурорам нужно увеличивать бюджет на их пенсии, потому что в противном случае Пенсионный фонд будет вовлечен в многочисленные судебные процессы.

В «Слуге народа» предложили разрешить выезд за границу всем, у кого есть отсрочка

При этом пока не предлагается разрешать выезд невоеннообязанным женщинам, которые работают на госслужбе или в органах местного самоуправления.

Расходы для Минцифры увеличат на 4,3 млрд грн – глава бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа

Бюджетный комитет рекомендовал принять в целом закон об изменениях в государственный бюджет, которым расходы для Министерства цифровой трансформации увеличат на 4,3 млрд грн.

Контакты

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Идентификатор медиа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Видео
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Карпенко
    Оксана Карпенко
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Елла Сгара
    Елла Сгара
    суддя Східного апеляційного господарського суду