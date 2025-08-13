Заместителю директора Департамента КГГА сообщили о подозрении из-за остановки части синей линии метро в Киеве

Заместителю директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА сообщили о подозрении в служебной халатности, которая привела к остановке части синей ветки метро.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Киевская городская прокуратура сообщила о подозрении заместителю директора Департамента транспортной инфраструктуры КГГА в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины), которая привела к временной остановке движения на части синей линии метро.

Инцидент произошел в начале декабря 2023 года из-за затопления тоннеля между станциями «Демеевская» и «Лыбедская». Из соображений безопасности движение поездов на участке «Лыбедская» — «Теремки» было остановлено, а КГГА организовала автобусные маршруты, дублировавшие работу метро.

По данным следствия, убытки бюджета столицы от закрытия станций и организации дублирующих маршрутов составили 164 млн грн.

Правоохранители установили, что должностное лицо не контролировало работу КП «Киевский метрополитен» по вопросам, которые относятся к его компетенции, а также не участвовало в организации работ по устранению последствий чрезвычайных ситуаций на объектах транспортной инфраструктуры, что в дальнейшем и привело к временному закрытию станций метрополитена.

Ранее подозрения в служебной халатности по этому же эпизоду получили четверо должностных лиц метрополитена, в частности бывший руководитель КП «Киевский метрополитен», директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА, начальник службы пути и главный инженер метро.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.