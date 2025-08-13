Заступнику директора Департаменту КМДА повідомили про підозру через зупинку частини синьої гілки метро у Києві

Заступнику директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА повідомили про підозру у службовій недбалості, яка призвела до зупинки частини синьої гілки метро.

Київська міська прокуратура повідомила про підозру заступнику директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України), яка призвела до тимчасової зупинки руху на частині синьої гілки метро.

Інцидент стався на початку грудня 2023 року через затоплення тунелю між станціями «Деміївська» та «Либідська». З міркувань безпеки рух поїздів на ділянці «Либідська» — «Теремки» був зупинений, а КМДА організувала автобусні маршрути, що дублювали роботу метро.

За даними слідства, збитки бюджету столиці від закриття станцій та організації дублюючих маршрутів склали 164 млн грн.

Правоохоронці встановили, що посадовець не контролював роботу КП «Київський метрополітен» у питаннях, які належать до його компетенції, а також не брав участі в організації робіт з усунення наслідків надзвичайних ситуацій на об’єктах транспортної інфраструктури, що згодом і призвело до тимчасового закриття станцій метрополітену.

Раніше підозри у службовій недбалості за цим же епізодом отримали четверо посадовців метрополітену, зокрема колишній керівник КП «Київський метрополітен», директор Департаменту транспортної інфраструктури КМДА, начальник служби колії та головний інженер метро.

