Пулеметы в США признали оружием, не подлежащим конституционной защите

Суд постановил, что пулеметы являются «опасным и необычным» видом оружия и не подпадают под защиту второй поправки, оставив в силе приговор за их незаконное хранение.

Шестой окружной апелляционный суд США в Цинциннати оставил в силе приговор 22-летнему Жаквану Бриджесу за хранение незарегистрированного пулемета, фактически подтвердив: такие виды оружия не подпадают под защиту Второй поправки к Конституции США. Об этом сообщает Courthouse News.

Вторая поправка к Конституции США гарантирует право граждан на хранение и ношение оружия, но это право может ограничиваться законом.

Инцидент и приговор

Бриджес был задержан в Мемфисе после того, как, управляя автомобилем, едва не врезался в полицейскую машину, а во время побега открыл огонь по офицерам. При нем обнаружили пистолет Glock .40 с устройством, превращавшим его в пулемет.

Ему было предъявлено обвинение во владении пулеметом в нарушение федерального закона 18 U.S.C. 922(o). Бриджес оспаривал это, называя закон неконституционным, но безуспешно. Он признал вину и получил 108 месяцев лишения свободы.

Аргументы сторон

На апелляции защита настаивала, что пулемет входит в понятие «оружие» во Второй поправке. Однако коллегия из трех судей отклонила эту позицию. Судья отметил, что закон соответствует исторической традиции запрета «опасного и необычного» оружия.

Прокуратура подчеркнула: развитие технологий, в частности 3D-печати, позволяет легко создавать высокотехнологичные и разрушительные модификации оружия, что повышает риски. Защита возразила, что найденный пулемет был лишь «самодельным» пистолетом с дешевым интернет-устройством, но суд поддержал доводы правительства.

Исторический контекст

Суд опирался на прецедент Верховного суда по делу District of Columbia v. Heller, где был сформулирован тест «опасное и необычное» оружие. Также упоминалось дело Hamblen v. United States, в котором было признано, что Вторую поправку нельзя применять к оружию, которым обычно не владеют законопослушные граждане для законных целей.

Вывод суда

Суд постановил: пулеметы — это чрезвычайно опасное оружие, в основном связанное с преступностью и массовыми расстрелами, и они не имеют места в частных домах. Даже наличие сотен тысяч зарегистрированных образцов в США не делает их «обычным» оружием, поскольку большинство находится у владельцев, зарегистрированных до принятия действующего закона, или у правоохранителей.

«Пулеметы исторически ассоциируются с преступлениями и не имеют связи с законными целями», — подытожил судья Гриффин.

