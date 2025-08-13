Практика судів
Кулемети в США визнали зброєю, що не підлягає конституційному захисту

17:44, 13 серпня 2025
Суд постановив, що кулемети є «небезпечним і незвичним» видом зброї та не підпадають під захист Другої поправки, залишивши в силі вирок за їх незаконне зберігання.
Шостий окружний апеляційний суд США в Цинциннаті залишив у силі вирок 22-річному Жаквану Бріджесу за зберігання незареєстрованого кулемета, фактично підтвердивши: такі види зброї не підпадають під захист Другої поправки до Конституції США. Про це повідомляє Courthouse News.

Друга поправка до Конституції США гарантує право громадян на зберігання та носіння зброї, але його можна обмежувати законом.

Інцидент і вирок

Бріджес був затриманий у Мемфісі після того, як, керуючи автомобілем, ледь не врізався у поліцейське авто, а під час втечі відкрив вогонь по офіцерах. При ньому виявили пістолет Glock .40 з пристроєм, що перетворював його на кулемет.

Йому висунули обвинувачення у володінні кулеметом всупереч федеральному закону 18 U.S.C. 922(o). Бріджес оскаржив це, назвавши закон неконституційним, але безуспішно. Він визнав провину та отримав 108 місяців ув’язнення.

Аргументи сторін

На апеляції захист наполягав, що кулемет входить до поняття «зброя» у Другій поправці. Проте колегія з трьох суддів відхилила цю позицію. Суддя зазначив, що закон відповідає історичній традиції заборони «небезпечної та незвичної» зброї.

Прокуратура підкреслила: розвиток технологій, зокрема 3D-друку, дозволяє легко створювати високорозвинені та руйнівні модифікації зброї, що підвищує ризики. Захист відповів, що знайдений кулемет був лише «саморобним» пістолетом із дешевим інтернет-пристроєм, але суд підтримав аргументи уряду.

Історичний контекст

Суд спирався на прецедент Верховного суду у справі District of Columbia v. Heller, де сформульовано тест «небезпечна і незвична» зброя. Також згадувалася справа Hamblen v. United States, де було визнано, що Другу поправку не можна застосовувати до зброї, якою зазвичай не володіють законослухняні громадяни для легальних цілей.

Висновок суду

Суд визнав: кулемети — це надзвичайно небезпечна зброя, переважно пов’язана зі злочинністю та масовими розстрілами, і вони не мають місця у приватних домівках. Навіть наявність сотень тисяч зареєстрованих зразків у США не робить їх «звичною» зброєю, адже більшість перебуває у власників, зареєстрованих до ухвалення чинного закону, або у правоохоронців.

«Кулемети історично асоціюються зі злочинами та не мають зв’язку з законними цілями», — підсумував суддя Гріффін.

