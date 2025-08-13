Практика судов
Львовянин получил 7 лет за переправку мужчин через границу за $11 тысяч

18:38, 13 августа 2025
Организатор схемы незаконной переправки через границу и подделки официальных документов получил 7 лет тюрьмы.
Львовянин получил 7 лет за переправку мужчин через границу за $11 тысяч
32-летний житель Золочевского района Львовской области приговорен к семи годам лишения свободы с конфискацией имущества за организацию незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и подделку официальных документов. Об этом сообщило Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины-Западная граница.

Мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 332 и ч. 1, 3 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. В июне этого года оперативники 7-го пограничного Карпатского отряда совместно с полицией раскрыли схему, которая позволяла уклонистам выезжать в Польшу по поддельным документам.

Следствие установило, что двое человек планировали покинуть Украину, используя фальшивые документы, которые подтверждали их якобы службу в Вооруженных силах Украины и пребывание в отпуске. За 11 тысяч долларов США организатор схемы изготовил эти документы, которые давали право на выезд во время военного положения.

Во время обысков у злоумышленника изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, черновые записи и другие доказательства. Суд назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы, и в настоящее время обвиняемый находится под стражей.

