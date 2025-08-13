Львів’янин отримав 7 років за переправлення чоловіків через кордон за $11 тисяч

Організатор схеми незаконного переправлення через кордон та підробку офіційних паперів отримав 7 років в’язниці.

32-річний житель Золочівського району Львівської області засуджений до семи років позбавлення волі з конфіскацією майна за організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України та підробку офіційних документів. Про це повідомило Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

Чоловіка визнано винним за ч. 3 ст. 332 та ч. 1, 3 ст. 358 Кримінального кодексу України. У червні цього року оперативники 7-го прикордонного Карпатського загону спільно з поліцією викрили схему, яка дозволяла ухилянтам виїжджати до Польщі за підробленими документами.

Слідство встановило, що двоє осіб планували покинути Україну, використовуючи фальшиві документи, які підтверджували їхню нібито службу в Збройних силах України та перебування у відпустці. За 11 тисяч доларів США організатор схеми виготовив ці документи, що давали право на виїзд під час воєнного стану.

Під час обшуків у зловмисника вилучили мобільні телефони, комп’ютерну техніку, чорнові записи та інші докази. Суд призначив йому покарання у вигляді семи років ув’язнення, і наразі обвинувачений перебуває під вартою.

