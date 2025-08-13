Практика судов
Совет прокуроров определился с кандидатами в Конкурсную комиссию по отбору членов ВККС – оба из Офиса Генпрокурора

13:05, 13 августа 2025
Высший совет правосудия будет выбирать среди двух делегированных Советом прокуроров сотрудников Офиса Генпрокурора – Владимира Черного и Алены Конишевской.
Совет прокуроров определился с кандидатами в Конкурсную комиссию по отбору членов ВККС – оба из Офиса Генпрокурора
Совет прокуроров Украины предложил Высшему совету правосудия назначить на должность члена Конкурсной комиссии по отбору членов Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) по квоте прокуратуры одного из двух кандидатов:

•  Владимира Черного – начальника отдела организационного обеспечения координационной деятельности и методической работы управления организационно-контрольной деятельности Департамента организационно-контрольной деятельности, правового и аналитического обеспечения Офиса Генерального прокурора

•  Алену Конишевскую – заместителя начальника управления работы с персоналом государственной службы, его развития и стратегического планирования – начальника отдела работы с персоналом государственной службы и организационного сопровождения Департамента кадровой работы и государственной службы Офиса Генерального прокурора.

Напомним, 12 августа с кандидатами определялся Совет адвокатов Украины. Так, Совет адвокатов Украины (САУ) отобрал кандидатами в Конкурсную комиссию по отбору членов Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Алексея Шевчука, Анну Колесник и Оксану Каденко.

Совет судей Украины определится с кандидатами после истечения срока приема заявлений, то есть, после 15 августа. Напомним, в состав конкурсной комиссии по отбору ВККС входят:

  • 3 человека из числа судей или судей в отставке, предложенные Советом судей
  • один человек, предложенный Советом прокуроров
  • один человек, предложенный Советом адвокатов
  • один человек, предложенный Национальной академией правовых наук Украины в лице Президиума.

Напомним, что 1 июня истек срок полномочий первого состава Конкурсной комиссии по отбору членов ВККС. В первом составе решающий голос был за международными экспертами. Именно при участии международников отобрали первый состав ВККС.

Следующий состав конкурсной комиссии по отбору ВККС должен формироваться уже без «международников» – так предусмотрел законодатель, принимая в 2021 году закон 1629-IX о возобновлении работы ВККС. Идея была в том, что первый состав с решающей ролью экспертов от международных доноров сформирует обновленную ВККС, а уже в дальнейшем – украинские специалисты будут отбирать членов ВККС самостоятельно.

Впрочем, сейчас в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается продлить участие иностранных партнеров в формировании состава конкурсной комиссии. Соответствующий законопроект 13382 о внесении изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей» касательно усовершенствования процедуры конкурса на занятие должности члена ВККС зарегистрировала в Верховной Раде группа депутатов, среди которых Анастасия Радина, Алексей Мовчан, Евгения Кравчук, Ярослав Юрчишин и другие.

Автор: Наталя Мамченко

ВККС ОГП Совет прокуроров Украины конкурс

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
