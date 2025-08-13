Совет прокуроров определился с кандидатами в Конкурсную комиссию по отбору членов ВККС – оба из Офиса Генпрокурора

Высший совет правосудия будет выбирать среди двух делегированных Советом прокуроров сотрудников Офиса Генпрокурора – Владимира Черного и Алены Конишевской.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Совет прокуроров Украины предложил Высшему совету правосудия назначить на должность члена Конкурсной комиссии по отбору членов Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) по квоте прокуратуры одного из двух кандидатов:

• Владимира Черного – начальника отдела организационного обеспечения координационной деятельности и методической работы управления организационно-контрольной деятельности Департамента организационно-контрольной деятельности, правового и аналитического обеспечения Офиса Генерального прокурора

• Алену Конишевскую – заместителя начальника управления работы с персоналом государственной службы, его развития и стратегического планирования – начальника отдела работы с персоналом государственной службы и организационного сопровождения Департамента кадровой работы и государственной службы Офиса Генерального прокурора.

Напомним, 12 августа с кандидатами определялся Совет адвокатов Украины. Так, Совет адвокатов Украины (САУ) отобрал кандидатами в Конкурсную комиссию по отбору членов Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) Алексея Шевчука, Анну Колесник и Оксану Каденко.

Совет судей Украины определится с кандидатами после истечения срока приема заявлений, то есть, после 15 августа. Напомним, в состав конкурсной комиссии по отбору ВККС входят:

3 человека из числа судей или судей в отставке, предложенные Советом судей

один человек, предложенный Советом прокуроров

один человек, предложенный Советом адвокатов

один человек, предложенный Национальной академией правовых наук Украины в лице Президиума.

Напомним, что 1 июня истек срок полномочий первого состава Конкурсной комиссии по отбору членов ВККС. В первом составе решающий голос был за международными экспертами. Именно при участии международников отобрали первый состав ВККС.

Следующий состав конкурсной комиссии по отбору ВККС должен формироваться уже без «международников» – так предусмотрел законодатель, принимая в 2021 году закон 1629-IX о возобновлении работы ВККС. Идея была в том, что первый состав с решающей ролью экспертов от международных доноров сформирует обновленную ВККС, а уже в дальнейшем – украинские специалисты будут отбирать членов ВККС самостоятельно.

Впрочем, сейчас в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, которым предлагается продлить участие иностранных партнеров в формировании состава конкурсной комиссии. Соответствующий законопроект 13382 о внесении изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей» касательно усовершенствования процедуры конкурса на занятие должности члена ВККС зарегистрировала в Верховной Раде группа депутатов, среди которых Анастасия Радина, Алексей Мовчан, Евгения Кравчук, Ярослав Юрчишин и другие.

Автор: Наталя Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.