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Полномочия конкурсной комиссии по отбору ВККС с международными экспертами собираются продлить до 2028 года — появился текст законопроекта

11:57, 23 июня 2025
Верховная Рада рассмотрит законопроект о продлении полномочий конкурсной комиссии по отбору членов Высшей квалификационной комиссии судей с решающим участием международных экспертов.
Полномочия конкурсной комиссии по отбору ВККС с международными экспертами собираются продлить до 2028 года — появился текст законопроекта
Фото: Конкурсная комиссия по отбору членов ВККС
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Как известно, 1 июня 2025 года истек срок полномочий первого состава конкурсной комиссии по отбору членов Высшей квалификационной комиссии судей. Напомним, что решающий голос в этой отборочной комиссии был за международными экспертами.

Следующий состав конкурсной комиссии должен формироваться уже без «международников» — так предусмотрел законодатель, принимая в 2021 году закон 1629-IX о возобновлении работы ВККС. Идея заключалась в том, что первый состав с решающей ролью экспертов от международных доноров сформирует обновленную ВККС, а уже в дальнейшем украинские специалисты будут отбирать членов ВККС самостоятельно.

Так, в соответствии со статьей 95-1 закона о судоустройстве, субъектами формирования нового состава конкурсной комиссии являются Совет судей Украины, Совет прокуроров Украины, Совет адвокатов Украины и Национальная академия правовых наук Украины в лице Президиума.

Во второй состав Конкурсной комиссии должны войти:

  • 3 человека из числа судей или судей в отставке, предложенные Советом судей Украины;
  • один человек, предложенный Советом прокуроров Украины;
  • один человек, предложенный Советом адвокатов Украины;
  • один человек, предложенный Национальной академией правовых наук Украины в лице Президиума.

Сейчас Совет адвокатов Украины уже обратился к председателю Высшего совета правосудия Григорию Усику из-за задержки с формированием нового состава конкурсной комиссии.

Очевидно, задержки могут быть связаны с желанием оставить при работе конкурсную комиссию с участием «международников».

Соответствующий законопроект 13382 о внесении изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей» относительно усовершенствования процедуры конкурса на занятие должности члена ВККС зарегистрировала в Верховной Раде группа депутатов, среди которых Анастасия Радина, Алексей Мовчан, Евгения Кравчук, Ярослав Юрчишин и другие.

Как указывают авторы проекта, целью является продление мандата Конкурсной комиссии, в составе которой есть представители, предложенные международными и иностранными организациями.

Для этого предлагается установить, что срок полномочий Конкурсной комиссии по отбору ВККС с участием «международников» прекращается через 5 лет после назначения первого полномочного состава ВККС. То есть 1 июня 2028 года.

При этом предлагается, чтобы члены Конкурсной комиссии назначались сроком на 4 года и могли быть назначены повторно. В случае, если на момент прекращения срока полномочий Конкурсной комиссии объявлен конкурс на занятие должности члена ВККС, то срок полномочий Конкурсной комиссии завершается в день принятия Высшим советом правосудия решения о назначении отобранного кандидата на вакантную должность члена ВККС.

Следовательно, украинские органы смогут сформировать состав отборочной комиссии самостоятельно не ранее 2028 года, а то и позже.

Также предлагается установить, что Конкурсная комиссия с «международниками» является полномочной при условии наличия в ее составе не менее 4 членов, из которых по крайней мере двое являются представителями иностранных доноров.

Как отмечают депутаты, предполагается, что ВККС дополнительно объявит и проведет конкурс на должности судей Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда. Также может быть актуализирована потребность заполнения вакантных должностей судей в Верховном Суде.

«Учитывая значительный объем процедур, проведение которых ожидается от органа, логичным является то, что часть из них будет завершать следующий состав Комиссии, назначенный в 2027 году.

В частности, в 2027 году завершится 4-летний срок полномочий 15 членов ВККС, что обусловит необходимость проведения нового масштабного конкурса», — отметили депутаты.

Таким образом, они предлагают продолжить практику привлечения с решающим голосом международных экспертов к отбору членов ВККС.

Автор: Наталя Мамченко

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ВККС Верховная Рада Украины законопроект Высшая квалификационная комиссия судей Украины

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Полномочия конкурсной комиссии по отбору ВККС с международными экспертами собираются продлить до 2028 года — появился текст законопроекта

Верховная Рада рассмотрит законопроект о продлении полномочий конкурсной комиссии по отбору членов Высшей квалификационной комиссии судей с решающим участием международных экспертов.

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