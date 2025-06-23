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Минагрополитики ввело новый функционал в Государственном аграрном реестре — что изменилось

17:00, 23 июня 2025
Система получила новые возможности для загрузки и проверки подъемников, изменения статуса пользователя и прозрачного учета.
Минагрополитики ввело новый функционал в Государственном аграрном реестре — что изменилось
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Министерство аграрной политики и продовольствия внедрило новый функционал в Государственном аграрном реестре. Об этом сообщил глава ведомства Виталий Коваль.

Указывается, что обновления в информационно-коммуникационной системе «Государственный аграрный реестр» (ГАР) направлены на улучшение функциональности для пользователей и повышение эффективности администрирования в сфере сельского хозяйства.

«Новый функционал предусматривает загрузку выписок из ГАР и Государственного реестра производителей сельскохозяйственной продукции, который был создан как отдельная функциональная подсистема ГАР. Кроме того, доступна новая функция — проверка выписки по уникальному номеру через удобный открытый веб-интерфейс, что значительно ускоряет процесс верификации пользователя ГАР», — отметил министр Виталий Коваль.

Теперь в ГАР реализованы и другие возможности:

  • перевод пользователя в статус активного сельхозпроизводителя;
  • просмотр истории изменения статуса, что обеспечивает прозрачность учета.

«Эти обновления — еще один шаг к цифровому удобству, открытости и надежности в работе с Государственным аграрным реестром», — подчеркнул Коваль.

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