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Пенсионное обеспечение государственных служащих — что нужно знать

13:05, 23 июня 2025
Пенсия государственным служащим назначается с даты обращения за ее назначением, но не ранее даты возникновения соответствующего права.
Пенсионное обеспечение государственных служащих — что нужно знать
Фото: informator.ua
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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило, что пенсионное обеспечение государственных служащих регулируется положениями Закона Украины от 09.07.2003 № 1058-IV «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» согласно статье 90 Закона Украины «О государственной службе» от 10.12.2015 № 889.

В то же время пунктами 10 и 12 раздела XI «Заключительные и переходные положения» Закона № 889 предусмотрено право на назначение пенсии в соответствии со статьей 37 Закона Украины от 16.12.1993 № 3723-XII «О государственной службе», согласно которой пенсия назначается, если по состоянию на 01.05.2016:

  • лицо имеет не менее 10 лет стажа на должностях, относящихся к соответствующим категориям государственной службы, определенных статьей 25 Закона № 3723-XII и нормативно-правовыми актами Кабинета Министров Украины, а также занимало должность государственного служащего на 01.05.2016;
  • лицо имеет не менее 20 лет стажа на должностях, относящихся к соответствующим категориям государственной службы, определенных статьей 25 Закона № 3723-XII и актами Кабинета Министров Украины, независимо от того, занимало ли оно должность государственного служащего на 01.05.2016.

Согласно Порядку назначения пенсий некоторым категориям лиц, утвержденному постановлением Кабинета Министров Украины от 14.09.2016 № 622, право на назначение пенсии по статье 37 Закона № 3723-XII при наличии страхового стажа, необходимого для назначения пенсии по возрасту в минимальном размере, предусмотренном абзацем первым части первой статьи 28 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании», и необходимого стажа государственной службы имеют:

  • мужчины, достигшие возраста 62 лет;
  • женщины, достигшие пенсионного возраста, установленного статьей 26 Закона Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Пенсия государственным служащим назначается с даты обращения за ее назначением, но не ранее даты возникновения соответствующего права, в размере 60 % заработной платы. В расчетную базу включаются все виды выплат, с которых уплачен единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование. Для лиц, которые на момент обращения не занимают должность государственного служащего, пенсия определяется исходя из заработной платы государственного служащего соответствующей должности и ранга по последнему месту работы.

Постановлением Кабинета Министров Украины от 12.07.2024 № 823 «О внесении изменений в Порядок назначения пенсий некоторым категориям лиц» внесены изменения в Порядок № 622 (применяется с 01.01.2024).

В частности, определена процедура назначения пенсий государственным служащим, которые с 1 января 2024 года работали в государственных органах, осуществивших классификацию должностей государственной службы, а также тем, кто не был переведен на должности согласно новому штатному расписанию или уволился до этой даты.

С учетом внесенных изменений были утверждены обновленные формы справок о составляющих заработной платы, необходимых для назначения пенсии государственным служащим (приложения 1–6 к Порядку № 622).

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