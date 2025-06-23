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Верховный суд США разрешил производителям топлива судиться с Калифорнией из-за электромобилей

15:11, 23 июня 2025
Суд признал, что экологическая политика штата может нанести финансовый ущерб топливной индустрии.
Верховный суд США разрешил производителям топлива судиться с Калифорнией из-за электромобилей
Фото: nytimes.com
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Верховный суд США принял решение, которое открывает путь для судебного рассмотрения иска топливной компании против электромобильного мандата Калифорнии. Это решение не решает дело по существу, но дает зеленый свет на дальнейшее оспаривание права штата устанавливать собственные экологические стандарты для транспорта. Об этом сообщает Courthouse News.

Что произошло

Суд разрешил производителям топлива, в частности компании Diamond Alternative Energy, подать иск против восстановленного разрешения федерального правительства, позволяющего Калифорнии внедрять собственные нормы выбросов и продвигать электромобили. Верховный суд признал, что новые правила Калифорнии могут привести к экономическим потерям для топливной отрасли, что дает ей право на судебное разбирательство.

Судья Бретт Кавано отметил: «Государство не может вводить жесткое и юридически спорное регулирование для отрасли, а затем избегать суда, утверждая, что пострадавшие — это просто сторонние наблюдатели».

Дискуссия в суде

Судья Кетанджи Браун Джексон выступила с резким несогласием, заявив, что суд применяет разные стандарты процессуальной допустимости в зависимости от того, кто является истцом.

«Это решение лишь усиливает мнение, что у влиятельных и состоятельных игроков больше шансов добиться справедливости в суде, чем у обычных граждан», — написала Джексон.

Она напомнила, что ранее суд отказывался рассматривать подобные дела по вопросам гражданских прав, даже когда на то были более веские основания — например, по делам о дискриминации в жилищной сфере, расовом неравенстве и массовой слежке.

Контекст дела

В 2012 году Калифорния получила разрешение от Агентства по охране окружающей среды (EPA) на реализацию собственной программы Advanced Clean Cars, которая ограничивает выбросы CO₂ и стимулирует производство электромобилей.

Топливная индустрия подала иск в 2022 году, но окружной суд в Вашингтоне его отклонил — из-за отсутствия достаточных доказательств того, что калифорнийское регулирование напрямую вредит бизнесу. Верховный суд с этим не согласился.

Судья Кавано подчеркнул: «Если снижение продаж топлива в результате политики Калифорнии приводит к финансовым потерям — это веское основание для иска. Даже один дополнительный доллар прибыли, который могли бы получить компании, — это уже юридически значимая компенсация».

Что дальше

Дело будет направлено в суд низшей инстанции для рассмотрения по существу. Однако параллельно Конгресс уже принял резолюцию, блокирующую разрешение Калифорнии — и сейчас штат оспаривает это решение в рамках отдельного судебного процесса.

Таким образом, судьба электромобильной политики в Калифорнии остается неопределенной — как с юридической, так и с политической точки зрения.

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