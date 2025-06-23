«Оценка добропорядочности имеет важное значение, но лишь тогда, когда она служит правде, а не фабрикует образы» – Руслан Кравченко

Новый Генеральный прокурор Руслан Кравченко рассказал, как во время конкурса на должность директора НАБУ увидел, что компетентность и профессионализм стали второстепенными — их перечеркнули субъективные оценки, условные представления и тонкая грань между формой и содержанием.

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23 июня Руслан Кравченко приступил к работе на должности Генерального прокурора. Однако процедуры представления нового Генпрокурора коллективу Президентом на этот раз не будет. Причины объяснил Руслан Кравченко.

«Старого, бюрократического ритуала представления Президентом Украины не будет, и это наше с ним совместное и взвешенное решение.

Во-первых, Президент Украины сегодня в командировке (в Великобритании — прим. ред.), решает действительно важные для нашего государства вопросы на международном уровне, в частности те, что касаются укрепления нашей защиты — всех украинцев, всего государства. Это приоритет, который не требует объяснений.

Во-вторых, мы не тратим время на пустые формальности и отходим от советских привычек. Вместо бюрократии — действия и решения. Вместо торжеств — ответственность. Это признак изменений и системного подхода к работе, который мы внедряем с первого дня», — пояснил Кравченко.

По его словам, на должности у него есть приоритеты, среди которых укрепление роли прокуратуры как главного координатора работы правоохранительных органов. Также среди его целей — контроль за законностью использования бюджетных средств, нулевая терпимость к проявлениям коррупции и создание условий для дальнейшего внедрения действенных гарантий защиты прав и законных интересов бизнеса.

До этого он также прокомментировал свое участие в конкурсе на директора НАБУ.

«Это не о личном. Это о системе, которую мы строим. Я почувствовал это на себе во время участия в конкурсе на должность директора НАБУ. По результатам тестов на знание законодательства, аналитическое мышление, практические навыки и способности я набрал самые высокие баллы и возглавил рейтинг. Но не прошел.

Тогда, как это часто бывает, компетентность и профессионализм стали второстепенными.

Их перечеркнули субъективные оценки, условные представления и тонкая грань между формой и содержанием.

Это не моя боль, я искренне благодарен судьбе за этот выбор, правда. Но это симптом. Потому что, если мы системно будем перечеркивать профессионализм формализмом — мы потеряем наших людей и ядро государственной службы.

Оценка добропорядочности имеет важное значение, но лишь тогда, когда она служит правде, а не фабрикует образы. Поэтому не пытайтесь давить на меня. Это не работает. Наоборот — вызывает обратную реакцию.

Я прошел достаточно, чтобы понимать: шум — не аргумент. И хайп — не влияние», — подчеркнул Руслан Кравченко.

Кроме того, он расставил точки над «і» относительно служебной квартиры.

«С 2015 года, после службы в Крыму и зоне АТО — Дебальцево и Бахмуте — я, как военный прокурор, как участник боевых действий, был зарегистрирован в воинской части и состоял на учете лиц, имеющих первоочередное право на жилье.

В декабре 2018 года я получил ордер на служебную квартиру площадью 42 квадратных метра в Подольском районе города Киева (Виноградарь). Это было мое законное право, предусмотренное статусом военнослужащего (военный прокурор) и законодательством.

В течение трех лет я неоднократно пропускал свою очередь, поскольку в предложениях были квартиры большей площади, чем та, на которую я имел право. Я мог, как это бывает, зарегистрировать ближайших родственников и искусственно увеличить свою жилищную норму, и таким образом, в частности, ускорить получение жилья. Но я не сделал этого и получил ровно те 42 метра, которые мне принадлежали в соответствии с законом.

В 2019 году эту квартиру я приватизировал и в этом же году я женился. На тот момент у жены уже была собственная квартира, приобретенная до нашего знакомства. Я не имел к ней никакого юридического или фактического отношения. Эта квартира не влияла, не отменяла и не ограничивала мое законное право на жилье. Жена также не претендовала на приватизацию этой квартиры.

Впоследствии я ее продал, чтобы вырученные средства вложить в «котлован» квартиры чуть большей площади, аж 52 квадратных метра.

Это не исключение. В том же году более тысячи военнослужащих по всей стране получили служебное жилье. Это норма, которую необходимо не искажать, а защищать», — отметил Руслан Кравченко.

Он добавил, что с женой официально разведен почти год.

«Ее квартира осталась в ее собственности. На этом, считаю, тема исчерпана. Призываю уважать мое право на приватность и оставить это в покое. Потому что здесь речь не только обо мне», — подчеркнул он.