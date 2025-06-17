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Руслан Кравченко сделал заявление: «Я не гнусь и не ломаюсь, поэтому советую всем не тратить время и забыть о давлении – я представляю не политическую силу, а Закон»

17:51, 17 июня 2025
Также Руслан Кравченко отметил, что с командой Государственной налоговой службы, по заданию Президента, получено более 50 млрд грн, и народные депутаты обещали прокурорам выровнять зарплату.
Руслан Кравченко сделал заявление: «Я не гнусь и не ломаюсь, поэтому советую всем не тратить время и забыть о давлении – я представляю не политическую силу, а Закон»
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Согласованный Верховной Радой для назначения Генпрокурором Руслан Кравченко сделал заявление относительно своих будущих планов на посту.

Во-первых, он указал, что благодарен Президенту Владимиру Зеленскому за представление, а Верховной Раде за поддержку – 273 голоса «за».

«За моими плечами колоссальный прокурорский опыт – 11 лет, несмотря на то, что два последних года я не работал в этой системе.

Я расследовал и поддерживал обвинение в самых сложных производствах. До аннексии Крыма работал следователем в прокуратуре Севастополя, был на Востоке и АТО, в прокуратурах Ровненской области, Львовской области, военной прокуратуре. Вел дело Януковича. Именно за работу по этому делу Следственный комитет России и Басманный суд Москвы объявили меня в розыск.

Полномасштабную войну встретил на должности руководителя прокуратуры Бучи. Где большинство не могли смотреть – там я работал. Ради трибунала и необратимого наказания для нелюдей», – пояснил он.

Он указал, что задача как Генерального прокурора «будет четкой и конкретной: держать всех в пределах Закона».

«Основную цель своей деятельности на этой должности я вижу такой:

- Восстановление роли прокуратуры, как главного координатора работы правоохранительных органов. Во время войны недопустима конкуренция между силовыми структурами – все мы должны работать на общую цель: защита государства и обеспечение справедливости.

- Возвращение доверия к органам прокуратуры, как со стороны общества, общественности, международных партнеров, так и непосредственно Верховной Рады.

- Обеспечение справедливости в каждом деле.

- Неотвратимость наказания.

- Сбор доказательств для Международного уголовного суда в Гааге относительно преступлений России. Ни одно их преступление не останется безнаказанным. Я знаю, как это делать», – отметил Кравченко.

«Мерилом справедливости не может быть большинство голосов. Справедливость не может зависеть от мнения прокурора, основанного лишь на формальном соответствии деяния статье Уголовного кодекса. Когда решается судьба человека, необходимо видеть не только правонарушение, но и лицо, его совершившее. Мы должны учитывать его жизненный путь, мотив, репутацию, обстоятельства, при которых это произошло, и даже время, когда это произошло.

Ибо иногда по одному шаблону судят и злодея, и героя. При принятии решений должны быть учтены все моменты: что человек сделал для нашего государства, для его защиты, для сохранения жизни каждого из нас. Но решение должно быть одним – справедливым и законным. Недопустимо, чтобы человек становился объектом уголовного преследования лишь для того, чтобы кто-то выполнил план, оправдал свое пребывание на должности, или «засветил» громкое дело в СМИ. Должность и статус не могут быть поводом для демонстративного правосудия», – указал Руслан Кравченко.

«Что касается справедливости – она должна быть и в отношении прокуроров. С командой ГНС, по заданию Президента, в этом году получено + 50 млрд грн. Знаю, что народные депутаты обещали прокурорам выровнять зарплату. Прошу выполнить обещание.

Необходимые средства – это минимальный процент от того перевыполнения плана, которого достигла наша команда. Результаты возможны при условии эффективного взаимодействия с ВР, должны вернуть доверие парламента к органам прокуратуры.

Приоритет — регулярная, предметная и ответственная коммуникация с ВР, комитетами, а также публичная отчетность. Нас ждет серьезная работа над совершенствованием законодательства.

Важен внешний аспект – репутация прокуратуры как внутри страны, так и за ее пределами, среди международных партнеров и в СМИ. Постоянная коммуникация с обществом должна стать нормой работы прокуратуры.

Важный вопрос — недопущение давления на бизнес и СМИ. Также я не допущу незаконного давления на прокуроров. Что касается меня лично — я не гнусь и не ломаюсь. Поэтому советую всем не тратить время и забыть о давлении. Я представляю не политическую силу, а Закон — и убежден, что прокуратура должна оставаться вне любых политических влияний. Я буду действовать исключительно в пределах Конституции и законов Украины. Кстати, у меня нет родственников в органах прокуратуры, и, уверяю вас, они там и не появятся», – подытожил он.

Автор: Наталя Мамченко

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