Обязательно ли подавать трудовую книжку при трудоустройстве — разъяснение

Трудовую книжку нужно подавать только при наличии, вместо этого можно использовать данные из реестра застрахованных лиц.

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Государственная служба по вопросам труда разъяснила, обязан ли работник при трудоустройстве предоставлять трудовую книжку.

При заключении трудового договора гражданин обязан предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, трудовую книжку (при наличии) либо сведения о трудовой деятельности из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования.

Кроме того, работодатель может потребовать документ об образовании, справку о состоянии здоровья, воинский учётный документ или другие документы — в зависимости от особенностей работы и требований законодательства (ч. 2 ст. 24 КЗоТ).

Ранее в Госслужбе труда разъяснили, что такое неполное рабочее время и как оно устанавливается.

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