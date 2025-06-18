Чи обов’язково подавати трудову книжку при працевлаштуванні — роз’яснення

Трудову книжку потрібно подавати лише за наявності, натомість можна використати дані з реєстру застрахованих осіб.

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Державна служба з питань праці роз’яснила, чи зобовязаний працівник при працевлаштуванні надавати трудову книжку.

При укладенні трудового договору громадянин зобов’язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку (у разі наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Крім того, роботодавець може вимагати документ про освіту, довідку про стан здоров’я, військово-обліковий документ або інші документи — залежно від особливостей роботи та вимог законодавства (ч. 2 ст. 24 КЗпП).

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