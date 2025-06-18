Практика судів
  1. В Україні

Чи обов’язково подавати трудову книжку при працевлаштуванні — роз’яснення

07:18, 18 червня 2025
Трудову книжку потрібно подавати лише за наявності, натомість можна використати дані з реєстру застрахованих осіб.
Чи обов’язково подавати трудову книжку при працевлаштуванні — роз’яснення
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Державна служба з питань праці роз’яснила, чи зобовязаний працівник при працевлаштуванні надавати трудову книжку.

При укладенні трудового договору громадянин зобов’язаний подати паспорт або інший документ, що посвідчує особу, трудову книжку (у разі наявності) або відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Крім того, роботодавець може вимагати документ про освіту, довідку про стан здоров’я, військово-обліковий документ або інші документи — залежно від особливостей роботи та вимог законодавства (ч. 2 ст. 24 КЗпП).

Раніше у Держпраці пояснили, що таке неповний робочий час і як його встановлюють.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Держпраці трудова книжка трудові відносини

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Кабмін опублікував постанову про групи ППО, які зможуть використовувати власну зброю і матимуть право на виплату до 100 тисяч грн

У разі включення члена добровольчого формування до складу групи ППО до контракту добровольця обов’язково вноситься умова про заборону його направлення для виконання бойових чи інших завдань, крім здійснення заходів з ППО

Справедливість повинна бути і стосовно прокурорів – Руслан Кравченко нагадав депутатам їх обіцянку вирівняти прокурорам зарплату

Вирівняти прокурорам зарплату можна за рахунок перевиконаного Податковою службою плану на 50 млрд грн – майбутній Генпрокурор Руслан Кравченко нагадав депутатам їх обіцянку, дану при черговому заморожуванні прожиткового мінімуму для розрахунку окладів прокурорам на рівні 1600 грн.

Руслан Кравченко зробив заяву: «Я не гнуся та не ламаюся, тому раджу всім не витрачати час та забути про тиск – я представляю не політичну силу, а Закон»

Також Руслан Кравченко зазначив, що з командою Державної податкової служби, на завдання Президента, отримано більше 50 млрд грн, і народні депутати обіцяли прокурорам вирівняти зарплату.

Дані про стан здоров’я для визначення придатності до військової служби зможуть передавати з цивільних медзакладів – Рада прийняла закон

Закон передбачає дозвіл на доступ до медичної інформації пацієнта в рамках електронного обміну – Міноборони зможе автоматично отримувати з ЕСОЗ інформацію про результати медоглядів для визначення придатності до військової служби і внесення даних до Реєстру «Оберіг».

Заступником голови Служби судової охорони може стати Віктор Мороз

Віктор Мороз очолює Судову охорону у Рівненській області, а раніше працював в поліції.

Контакти

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Микола Мазур
    Микола Мазур
    суддя Великої Палати Верховного Суду
  • Олександр Сарбей
    Олександр Сарбей
    суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області