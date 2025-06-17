Єврокомісія представила план зупинки імпорту газу та нафти з РФ до 2027 року

Документ передбачає поступову відмову від трубопровідного газу та зрідженого природного газу, що походить з Росії або експортується прямо чи опосередковано з території РФ.

Фото: bulgartransgaz.bg

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Європейська комісія представила законодавчу пропозицію для того, щоб поетапно припинити імпорт російського газу та нафти до кінця 2027 року. Про це інформує офіційний сайт Єврокомісії.

«Росія неодноразово намагалася шантажувати нас, використовуючи енергію як зброю. Ми зробили чіткий вибір: перекрити цей потік і остаточно завершити епоху російських викопних ресурсів у Європі», - заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Документ передбачає поступову відмову від трубопровідного газу та зрідженого природного газу, що походить з Росії або експортується прямо чи опосередковано з території РФ.

Також встановлено графік припинення імпорту російської нафти до кінця 2027 року.

У документі сказано, що нові контракти на імпорт газу з РФ будуть заборонені з 1 січня 2026 року.

Імпорт за чинними короткостроковими контрактами буде припинено до 17 червня 2026 року, за винятком газу, що надходить трубопроводами до внутрішньоконтинентальних країн за довгостроковими угодами - вони дозволятимуться до кінця 2027 року.

Також буде заборонено укладання довгострокових контрактів на використання терміналів LNG для клієнтів із Росії або підконтрольних їй компаній.

Країни-члени ЄС будуть зобов’язані представити чіткі плани диверсифікації енергопостачання з конкретними етапами та заходами для поетапного припинення імпорту російських енергоресурсів.

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