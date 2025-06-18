100–200 євро з людини — на Закарпатті викрили схему з «прискореними» закордонними паспортами

Посередник вимагав гроші за вплив на посадовців міграційної служби, які мали забезпечити швидке оформлення паспортів для виїзду за кордон.

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У Закарпатській області викрили корупційну схему у міграційній службі за прискорене виготовлення закордонних паспортів. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Зокрема, повідомлено про підозру мешканцю Хустщини, який організував корупційну схему для прискореного отримання паспортів для виїзду за кордон.

Йому інкриміновано прийняття обіцянки неправомірної вигоди для себе, за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди (ч.3 ст.369-2 КК України).

За даними слідства, посередник налагодив схему прискореного виготовлення паспортів для виїзду за кордон. За свої послуги, окрім офіційних платежів, він вимагав від 100 до 200 Євро з кожного «клієнта».

Перевіряється причетність службових осіб місцевої міграційної служби до цих протиправних дій.

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