Ґвалтував доньку з 5-річного віку: суд покарав довічним ув’язненням жителя Хмельниччини

Про злочин правоохоронцям повідомила лікарка.

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На Хмельниччині 38-річного чоловіка визнано винним у зґвалтуванні дитини, повідомляє обласна прокуратура.

Його засуджено до довічного позбавлення волі.

Доведено, що чоловік тривалий час вчиняв щодо своєї доньки насильство, а у жовтні 2023 року – зґвалтував її.

Він підбирав час, коли вдома не було ані дружини, ані молодшої дитини.

Злочин виявила лікарка під час огляду дівчинки, яка повідомила, що насильство над нею почалося ще в п’ятирічному віці.

На судовому засіданні обвинувачений визнав свою провину лише частково.

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