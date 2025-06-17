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Насиловал дочь с 5-летнего возраста: суд наказал пожизненным заключением жителя Хмельницкой области

23:47, 17 июня 2025
О преступлении правоохранителям сообщила врач.
Насиловал дочь с 5-летнего возраста: суд наказал пожизненным заключением жителя Хмельницкой области
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В Хмельницкой области 38-летний мужчина признан виновным в изнасиловании ребенка, сообщает областная прокуратура.

Он приговорен к пожизненному лишению свободы.

Доказано, что мужчина долгое время совершал насилие к доречи, а в октябре 2023 года - изнасиловал ее.

Он подбирал время, когда дома не было ни жены, ни младшего ребенка.

Преступление обнаружила врач при осмотре девочки, которая сообщила, что насилие над ней началось еще в пятилетнем возрасте.

На судебном заседании обвиняемый признал свою вину лишь отчасти.

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приговор

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