Насиловал дочь с 5-летнего возраста: суд наказал пожизненным заключением жителя Хмельницкой области

О преступлении правоохранителям сообщила врач.

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В Хмельницкой области 38-летний мужчина признан виновным в изнасиловании ребенка, сообщает областная прокуратура.

Он приговорен к пожизненному лишению свободы.

Доказано, что мужчина долгое время совершал насилие к доречи, а в октябре 2023 года - изнасиловал ее.

Он подбирал время, когда дома не было ни жены, ни младшего ребенка.

Преступление обнаружила врач при осмотре девочки, которая сообщила, что насилие над ней началось еще в пятилетнем возрасте.

На судебном заседании обвиняемый признал свою вину лишь отчасти.

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