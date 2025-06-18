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Реестр военнослужащих в Украине будет создаваться и работать за счет средств иностранных доноров

08:50, 18 июня 2025
Создание и функционирование Реестра военнослужащих будет осуществляться за счет средств международной финансовой помощи.
Реестр военнослужащих в Украине будет создаваться и работать за счет средств иностранных доноров
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Верховная Рада приняла закон о создании в Украине Реестра военнослужащих (законопроект 12066). Там должны быть данные обо всех военных ВСУ и Государственной специальной службы транспорта. До этого Президент Владимир Зеленский ветировал этот закон, поскольку изначально предполагалось внесение в Реестр данных о военнослужащих СБУ и разведки. Впоследствии нормы о СБУ и разведке убрали.

Как предусматривает закон, создание и функционирование Реестра военнослужащих, в том числе создание программно-технических средств Реестра, будет осуществляться за счет средств международной финансовой помощи международных организаций и других источников, не запрещенных законодательством. То есть, по примеру создания Реестра военнообязанных «Оберег». Однако право собственности на программно-технические средства будет принадлежать Министерству обороны.

Дату начала работы Реестра объявит Минобороны.

Сам закон не раскрывает вопросов относительно того, будут ли в Реестр попадать данные о военнослужащих, которые уже уволились, каков порядок исправления в нем информации, как будет проводиться сверка данных, чтобы туда не попала фейковая информация и т.д. Все это будет урегулировано правительством в отдельном акте.

Целью является автоматическое присвоение единого уникального электронного идентификатора для однозначной идентификации военнослужащего и использования в информационно-коммуникационных системах, в частности на Государственном веб-портале электронных публичных услуг в сфере национальной безопасности и обороны, а также для предоставления услуг военнослужащим и членам их семей.

Помимо идентификатора военнослужащего, в Реестре будут данные о номере налогоплательщика, поле, дате рождения.

Информация об оцифрованном образе лица, как указано в законе, может получаться Реестром путем электронного информационного взаимодействия с ИКС и реестрами, при условии, что такая информация не хранится и не накапливается в Реестре.

Реестр военнослужащих в порядке электронного информационного взаимодействия осуществляет обмен информацией с Демографическим реестром, Реестром налогоплательщиков, Реестром «Оберег».

Держателем Реестра военнослужащих является Минобороны. Оно же выполняет полномочия администратора Реестра.

Создателями реестровой информации (органами ведения Реестра), которые уполномочены создавать реестровую информацию, являются:

  • структурные подразделения Министерства обороны
  • подчиненные им органы военного управления
  • высшие военные учебные заведения
  • высшие учебные заведения
  • учреждения, организации
  • воинские части.

Создатель должен использовать КЭП для осуществления действий с реестровой информацией. Реестровая информация создается в порядке электронного информационного взаимодействия, а также создателями путем внесения информации с использованием прикладных программных интерфейсов Реестра. Информация об объектах Реестра вносится автоматически или, в случае внесения информации создателями, немедленно. Функция публичного регистратора в процессе ведения Реестра не предусмотрена.

Пользователями реестровой информации являются упомянутые выше создатели и должностные лица Минобороны.

Информирование военнослужащих о запросах любых лиц относительно информации о них и о сборе, обработке, внесении, изменении и удалении информации о них в Реестре военнослужащих осуществляется Держателем реестра военнослужащих средствами электронных коммуникаций.

В случае увольнения с военной службы военнослужащего ВСУ или Государственной специальной службы транспорта, информация о таком военнослужащем хранится в Реестре до достижения им предельного возраста пребывания на военной службе. В случае гибели (смерти) военнослужащего информация о таком военнослужащем хранится в Реестре в течение 25 лет со дня наступления события. Изъятие информации из Реестра в случае перевода военнослужащего ВСУ или Государственной специальной службы транспорта в Службу безопасности Украины, разведывательные органы, другие военные формирования осуществляется на основании соответствующего обращения такого органа.

Напомним, в апреле 2024 года, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», вступил в силу Закон 3549-ІХ о цифровизации воинского учета и внедрении Электронного кабинета военнообязанного (законопроект 10062).

Он предусматривал, что данные Реестра «Оберег», то есть, и персональные данные потенциальных военнообязанных граждан будут храниться в «облачном» хранилище на серверах за границей. В частности, новый закон буквально отменил запрет обработки информации, составляющей государственную тайну, с помощью облачных ресурсов и/или центров обработки данных, размещенных за границей во время действия военного положения.

Как отметила тогда заместитель министра обороны по вопросам цифрового развития и цифровизации Катерина Черногоренко, закон 3549-ІХ позволяет размещать IT-системы в облаках стран-членов НАТО, что улучшит обмен данными с партнерами.

Так, Катерина Черногоренко в интервью «АрмияInform», комментируя закон о цифровизации воинского учета и модернизации Реестра, пояснила, что хранение данных за границей не несет в себе никаких рисков для граждан.

«Далее — особая наша мечта: все военные системы смогут разворачиваться в «облаке» за границей. Это дает возможность защищать вместе с партнерами пространство, где есть эти системы, избежать кинетического уничтожения и тому подобное. Мы можем делать это на локации наших партнеров, государств НАТО. И это важная для нас победа, потому что мы теперь в одной скорости со всем цивилизованным миром. Ряд стран уже вышел с законодательством относительно легализации ворк-клаудов — таких «облаков» для милитарных систем», — отметила она.

Также она рассказала, что новое приложение «Армия+» будет создаваться, в том числе, за счет средств доноров. Приложение «Армия+» будет работать впоследствии для всех составляющих Сил безопасности и обороны. Для обеспечения цифровизации армии будет работать отдельное государственное предприятие «Цифровая армия».

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины военнослужащие Владимир Зеленский военнообязанный

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