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Суд в Британии признал: чрезмерная жара в зале судебных заседаний – не основание для признания процесса несправедливым

23:30, 17 июня 2025
Юрист пыталась обжаловать решение суда, утверждая, что из-за жары не могла эффективно защищать себя, но апелляцию отклонили.
Суд в Британии признал: чрезмерная жара в зале судебных заседаний – не основание для признания процесса несправедливым
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Высокий суд Англии и Уэльса отклонил апелляцию Наташи Сиванандан — юристки, которая представляла себя самостоятельно и жаловалась на чрезмерную жару в зале суда во время слушания ее дела в окружном суде. По ее мнению, это сделало процесс несправедливым. Об этом сообщает Law Gazette.

Сиванандан, имеющая юридическое образование и ранее работавшая в сфере уголовного права, подала иск против компании Capstone Foster Care. Она обвинила ее в дискриминации на основании Закона о равенстве (Equality Act 2010), нарушении прав человека и халатности в связи с отказом утвердить ее кандидатуру в качестве приемной матери.

В 2023 году окружной суд отклонил ее иск. Во время слушания судья Сондерс, учитывая жару, решил не надевать мантию, а в зале установили несколько вентиляторов. Он предупредил участников: «Если кто-то почувствует себя плохо или захочет сделать перерыв — сразу сообщите».

Однако, по словам суда, Сиванандан не высказывала никаких жалоб. Лишь после завершения процесса, в письменных пояснениях, она указала, что имеет инвалидность и что жара в зале, превышавшая 40°C, представляла угрозу для ее здоровья. «Я чувствовала себя плохо, но боялась что-либо сказать. Заседания следовало отложить. На третий день из-за сильного обезвоживания я не могла полноценно функционировать», — написала она.

В апелляции она подчеркнула, что перегретый зал мешал ей эффективно защищать себя в суде.

Судья Высокого суда Суитинг отклонил апелляцию, отметив:

«Судья первой инстанции предпринял меры для смягчения условий проведения слушания. Только сама заявительница могла оценить, как именно жара повлияла на ее способность участвовать в процессе. Однако она не просила об отложении слушания».

Он подчеркнул, что хотя подобные обстоятельства следует воспринимать серьезно, для пересмотра решения они должны свидетельствовать о существенном подрыве целостности судебного процесса — чего в данном случае доказано не было.

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