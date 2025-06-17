Суд в Британії визнав: надмірна спека в залі судових засідань — не підстава для визнання процесу несправедливим

Юристка намагалася оскаржити рішення суду, стверджуючи, що через спеку не могла ефективно захищати себе, але апеляцію відхилили.

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Високий суд Англії та Уельсу відмовив у задоволенні апеляції Наташі Сіванандан — юристки, яка представляла себе самостійно та скаржилась на надмірну спеку в залі суду під час слухання її справи в окружному суді. На її думку, це зробило процес несправедливим. Про це повідомляє Law Gazette.

Сіванандан, яка має юридичну освіту і колись працювала в кримінальному праві, подавала позов проти компанії Capstone Foster Care. Вона звинуватила її у дискримінації на підставі Закону про рівність (Equality Act 2010), порушенні прав людини та недбалості через відмову затвердити її кандидатуру як прийомної матері.

У 2023 році окружний суд відхилив її позов. Під час слухання суддя Соундерс через спеку вирішив не вдягати мантію, а в залі встановили кілька вентиляторів. Він попередив учасників: «Якщо хтось відчує себе зле або захоче зробити перерву — одразу повідомте».

Однак, за словами суду, Сіванандан жодних скарг не висловлювала. Лише після завершення процесу, у письмових поясненнях вона вказала, що має інвалідність і що спека в залі, яка сягала понад 40°C, була небезпечною для її здоров’я. «Я почувалась погано, але боялась щось сказати. Слухання мали бути перенесені. На третій день через сильне зневоднення я не могла повноцінно функціонувати», — написала вона.

В апеляції вона наголосила, що перегріта зала завадила їй ефективно представляти себе в суді.

Суддя Високого суду Світінг відхилив апеляцію, зазначивши:

«Суддя першої інстанції вжив заходів для полегшення умов слухання. Лише сама заявниця могла оцінити, як саме спека вплинула на її здатність брати участь у процесі. Водночас вона не просила про відкладення слухання».

Він підкреслив, що хоча подібні обставини важливі, для перегляду рішення вони мають свідчити про серйозне порушення цілісності судового процесу — чого у цьому випадку не було доведено.

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