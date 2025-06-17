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У Києві судитимуть посадовця Департаменту земельних ресурсів КМДА, який погорів на хабарі

20:49, 17 червня 2025
Посадовця судитимуть за обвинуваченням в одержанні 15 тисяч доларів від підприємця.
У Києві судитимуть посадовця Департаменту земельних ресурсів КМДА, який погорів на хабарі
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У Києві правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт щодо посадовця Департаменту земельних ресурсів КМДА за обвинуваченням в одержання неправомірної вигоди у великому розмірі.

Як повідомила Київська міська прокуратура, підприємець, який орендував земельну ділянку комунальної власності, звернувся до Київської міської ради щодо поновлення договору оренди, строк якого невдовзі спливав.

Після цього, державний інспектор Департаменту земельних ресурсів КМДА провів обстеження земельної ділянки та констатував, що її використовують не за цільовим призначенням, що є перешкодою для поновлення договору оренди. Згідно з договором, на орендованій землі чоловік не мав права нічого будувати та огороджувати цю територію. Натомість на орендованій ділянці з’явилось футбольне поле, паркування зі шлагбаумом та нежитлове приміщення.

«Розуміючи можливі негативні наслідки таких результатів обстеження, обвинувачений під час спілкування з представником орендаря висловив вимогу надати йому 15 000 доларів США за те, щоб він не зазначав в акті обстеження виявлених порушень. Також посадовець пообіцяв сприяти наданню Департаментом рекомендацій Київраді поновити договір оренди цієї землі», - заявили у прокуратурі.

Під час передачі неправомірної вигоди обвинуваченого було затримано на місці вчинення злочину. На майно обвинуваченого накладено арешт.

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хабар Київ КМДА

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