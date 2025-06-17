Коли платник ПДВ може не подавати декларацію — роз’яснення

У податковій пояснили українцям, коли платник ПДВ може не подавати декларацію.

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Податкова служба у Дніпропетровській області пояснює, коли платник ПДВ може не подавати декларацію.

Зазначається, що відповідно до п. 49.2 ст. 49 Податкового кодексу платник податків зобов’язаний за кожний встановлений ПКУ звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до вимог ПКУ подавати податкові декларації щодо кожного окремого податку, платником якого він є.

Відповідно до абз. 2 п. 198.3 ст. 198 ПКУ нарахування податкового кредиту здійснюється незалежно від того, чи такі товари/послуги та основні фонди почали використовуватися в оподатковуваних операціях у межах провадження господарської діяльності платника податку протягом звітного податкового періоду, а також від того, чи здійснював платник податку оподатковувані операції протягом такого звітного податкового періоду.

На підставі ведення окремого обліку операцій з придбання товарів/послуг згідно з п. 201.14 ст. 201 ПКУ зведені результати такого обліку відповідно до п. 201.15 ст. 201 ПКУ повинні бути відображені в податкових деклараціях з ПДВ.

Відповідно до п. 9 розд. ІІІ Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 №21 (зі змінами), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 29.01.2016 за №159/28289 (далі – Порядок №21) визначено, що податкова декларація з ПДВ (далі – декларація) подається платником за звітний період, в якому виникають об’єкти оподаткування, або у разі наявності показників, які підлягають декларуванню, відповідно до ПКУ.

Порядком №21 встановлено, що у декларації до розд. II «Податковий кредит» (рядки 10, 11 та 13 декларації) включаються обсяги придбання (виготовлення, будівництва, спорудження, створення) з ПДВ (рядки 10.1, 10.2 та 10.3) або без ПДВ (рядок 10.4) товарів / послуг, необоротних активів на митній території України, ввезених на митну територію України товарів, необоротних активів (рядки 11.1, 11.2, 11.3 та 11.4), отриманих на митній території України від нерезидента послуг (рядки 13.1 та 13.2).

При цьому п. 198.6 ст. 198 ПКУ визначено, що у разі якщо платник податку не включив у відповідному звітному періоді до податкового кредиту суму ПДВ на підставі отриманих податкових накладних/розрахунків коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі – ЄРПН), таке право зберігається за ним протягом 365 календарних днів з дати складення податкової накладної/розрахунку коригування.

У розділі ІІІ декларації «Розрахунки за звітний період» здійснюється обрахунок різниці між сумою податкових зобов’язань за звітний (податковий) період (рядок 9 декларації) та податкового кредиту (рядок 17 декларації) (пп. 1, 2 п. 5 розд. V Порядку №21). При цьому до складу податкового кредиту поточного звітного (податкового) періоду включається від’ємне значення попереднього звітного періоду (рядок 16.1 декларації, у який згідно з пп. 5 п. 4 розд. V Порядку №21 переноситься значення рядка 21 декларації за попередній звітний (податковий) період).

За відсутності суми від’ємного значення попередніх періодів, обсягів постачання, але у разі наявності показників для декларування, а саме – отриманих у звітному періоді податкових накладних/розрахунків коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН по операціях з придбання товарів/послуг, платник ПДВ має право не подавати декларації з використанням права на включення до податкового кредиту сум ПДВ, протягом 365 календарних днів з дати складення податкових накладних/розрахунків коригування до таких податкових накладних відповідно до положень п. 198.6 ст. 198 ПКУ.

Водночас відповідно до пп. «г» п. 184.1 ст. 184 ПКУ у разі, якщо особа, зареєстрована як платник податку, протягом 12 послідовних податкових місяців не подає контролюючому органу декларації з податку на додану вартість та/або подає таку декларацію (податковий розрахунок), яка (який) свідчить про відсутність постачання/придбання товарів/послуг, здійснених з метою формування податкового зобов’язання чи податкового кредиту відбувається анулювання реєстрації платника податку, яка проводиться шляхом виключення з реєстру платників податку.

Тому з метою уникнення настання обставин, встановлених п. 184.7 ст. 184 ПКУ, та закінченням терміну (365 днів з дати складання податкових накладних/розрахунків коригування до таких податкових накладних, що засвідчують дані ЄРПН за останні 12 місяців), визначеного абзацом четвертим п. 198.6 ст. 198 ПКУ, платнику доцільно подати декларацію із відображенням показників, які підлягають декларуванню, а саме: включення до податкового кредиту сум ПДВ на підставі отриманих податкових накладних/розрахунків коригування до таких податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН, за якими закінчується строк 365 календарних днів з дати складення податкової накладної/розрахунку коригування.

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