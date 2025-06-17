Когда плательщик НДС может не подавать декларацию — разъяснение налоговой

В налоговой объяснили украинцам, когда плательщик НДС может не подавать декларацию.

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Налоговая служба в Днепропетровской области разъясняет, когда плательщик НДС может не подавать декларацию.

Отмечается, что в соответствии с п. 49.2 ст. 49 Налогового кодекса, плательщик налогов обязан за каждый установленный НКУ отчетный период, в котором возникают объекты налогообложения, либо при наличии показателей, подлежащих декларированию в соответствии с требованиями НКУ, подавать налоговые декларации по каждому отдельному налогу, плательщиком которого он является.

Согласно абз. 2 п. 198.3 ст. 198 НКУ, начисление налогового кредита осуществляется независимо от того, начали ли использоваться такие товары/услуги и основные средства в облагаемых операциях в рамках ведения хозяйственной деятельности плательщика налога в течение отчетного налогового периода, а также от того, осуществлял ли плательщик налога облагаемые операции в течение такого отчетного налогового периода.

На основании ведения отдельного учета операций по приобретению товаров/услуг согласно п. 201.14 ст. 201 НКУ, сводные результаты такого учета в соответствии с п. 201.15 ст. 201 НКУ должны быть отражены в налоговых декларациях по НДС.

Согласно п. 9 разд. III Порядка заполнения и подачи налоговой отчетности по налогу на добавленную стоимость, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 28.01.2016 №21 (с изменениями), зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 29.01.2016 за №159/28289 (далее — Порядок №21), определено, что налоговая декларация по НДС (далее — декларация) подается плательщиком за отчетный период, в котором возникают объекты налогообложения, либо при наличии показателей, подлежащих декларированию, в соответствии с НКУ.

Порядком №21 установлено, что в декларации в разд. II «Налоговый кредит» (строки 10, 11 и 13 декларации) включаются объемы приобретения (изготовления, строительства, сооружения, создания) с НДС (строки 10.1, 10.2 и 10.3) либо без НДС (строка 10.4) товаров / услуг, необоротных активов на таможенной территории Украины, ввезенных на таможенную территорию Украины товаров, необоротных активов (строки 11.1, 11.2, 11.3 и 11.4), полученных на таможенной территории Украины от нерезидента услуг (строки 13.1 и 13.2).

При этом п. 198.6 ст. 198 НКУ определено, что в случае, если плательщик налога не включил в соответствующем отчетном периоде в налоговый кредит сумму НДС на основании полученных налоговых накладных/расчетов корректировки к таким налоговым накладным, зарегистрированных в Едином реестре налоговых накладных (далее — ЕРНН), такое право сохраняется за ним в течение 365 календарных дней с даты составления налоговой накладной/расчета корректировки.

В разделе III декларации «Расчеты за отчетный период» осуществляется расчет разницы между суммой налоговых обязательств за отчетный (налоговый) период (строка 9 декларации) и налогового кредита (строка 17 декларации) (подп. 1, 2 п. 5 разд. V Порядка №21). При этом в состав налогового кредита текущего отчетного (налогового) периода включается отрицательное значение предыдущего отчетного периода (строка 16.1 декларации, в которую согласно подп. 5 п. 4 разд. V Порядка №21 переносится значение строки 21 декларации за предыдущий отчетный (налоговый) период).

При отсутствии суммы отрицательного значения предыдущих периодов, объемов поставки, но при наличии показателей для декларирования, а именно — полученных в отчетном периоде налоговых накладных/расчетов корректировки к таким налоговым накладным, зарегистрированных в ЕРНН по операциям по приобретению товаров/услуг, плательщик НДС имеет право не подавать декларацию с использованием права на включение в налоговый кредит сумм НДС в течение 365 календарных дней с даты составления налоговых накладных/расчетов корректировки к таким налоговым накладным в соответствии с положениями п. 198.6 ст. 198 НКУ.

В то же время, согласно подп. «г» п. 184.1 ст. 184 НКУ, в случае, если лицо, зарегистрированное как плательщик налога, в течение 12 последовательных налоговых месяцев не подает контролирующему органу декларации по налогу на добавленную стоимость и/или подает такую декларацию (налоговый расчет), которая свидетельствует об отсутствии поставки/приобретения товаров/услуг, осуществленных с целью формирования налогового обязательства или налогового кредита, происходит аннулирование регистрации плательщика налога, которое проводится путем исключения из реестра плательщиков налога.

Поэтому, с целью избежания наступления обстоятельств, установленных п. 184.7 ст. 184 НКУ, и истечением срока (365 дней с даты составления налоговых накладных/расчетов корректировки к таким налоговым накладным, подтверждающих данные ЕРНН за последние 12 месяцев), определенного абзацем четвертым п. 198.6 ст. 198 НКУ, плательщику целесообразно подать декларацию с отражением показателей, подлежащих декларированию, а именно: включение в налоговый кредит сумм НДС на основании полученных налоговых накладных/расчетов корректировки к таким налоговым накладным, зарегистрированных в ЕРНН, по которым истекает срок 365 календарных дней с даты составления налоговой накладной/расчета корректировки.

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