На Буковине будут судить госрегистратора, из-за ошибки которого община лишилась почти 3 гектаров земли

Женщина без надлежащей проверки документов перерегистрировала земельный участок, в результате чего она незаконно перешла в другую общину.

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На Буковине за служебную халатность будут судить государственного регистратора. Об этом сообщает полиция Черновицкой области.

Так, следователи направили в суд обвинительный акт в отношении должностного лица одного из городских советов Буковины. Из-за ее служебной халатности была незаконно перерегистрирована земельный участок площадью 2,9 га в Днестровском районе. Согласно санкции статьи, обвиняемой грозит до пяти лет лишения свободы.

Установлено, что 38-летняя жительница Буковины, выполняя обязанности государственного регистратора, ненадлежащим образом проверила документы при осуществлении государственной регистрации прав на земельный участок площадью 2,9 га в Днестровском районе.

Женщина нарушила порядок проведения регистрационных действий, что привело к незаконной передаче участка коммунальной собственности от одной территориальной общины к другой.

На данный момент следователи полиции собрали обоснованные доказательства вины должностного лица и направили материалы уголовного производства с обвинительным актом в суд.

Ей инкриминируется совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.

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