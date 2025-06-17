На Буковине будут судить госрегистратора, из-за ошибки которого община лишилась почти 3 гектаров земли

На Буковине за служебную халатность будут судить государственного регистратора. Об этом сообщает полиция Черновицкой области.
Так, следователи направили в суд обвинительный акт в отношении должностного лица одного из городских советов Буковины. Из-за ее служебной халатности была незаконно перерегистрирована земельный участок площадью 2,9 га в Днестровском районе. Согласно санкции статьи, обвиняемой грозит до пяти лет лишения свободы.
Установлено, что 38-летняя жительница Буковины, выполняя обязанности государственного регистратора, ненадлежащим образом проверила документы при осуществлении государственной регистрации прав на земельный участок площадью 2,9 га в Днестровском районе.
Женщина нарушила порядок проведения регистрационных действий, что привело к незаконной передаче участка коммунальной собственности от одной территориальной общины к другой.
На данный момент следователи полиции собрали обоснованные доказательства вины должностного лица и направили материалы уголовного производства с обвинительным актом в суд.
Ей инкриминируется совершение уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 367 (Служебная халатность) Уголовного кодекса Украины.
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