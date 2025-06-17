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На Буковині судитимуть держреєстраторку, через помилку якої громада втратила майже 3 гектари землі

23:12, 17 червня 2025
Посадовиця без належної перевірки документів перереєструвала земельну ділянку, внаслідок чого вона незаконно перейшла до іншої громади.
На Буковині судитимуть держреєстраторку, через помилку якої громада втратила майже 3 гектари землі
Ілюстративне фото
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На Буковині за службову недбалість судитимуть державну реєстраторку. Про це повідомляє поліція Чернівецької області.

Так, слідчі скерували до суду обвинувальний акт щодо посадовиці однієї з міських рад Буковини. Через її службову недбалість була незаконно перереєстрована земельна ділянка площею 2,9 га у Дністровському районі. Відповідно до санкції статті, обвинуваченій загрожує до п’яти років позбавлення волі.  

Встановлено, що 38-річна буковинка, виконуючи обов’язки державного реєстратора, не належним чином перевірила документи під час здійснення державної реєстрації прав на земельну ділянку площею 2,9 га у Дністровському районі.

Жінка порушила порядок проведення реєстраційних дій, що призвело до незаконної передачі ділянки комунальної власності з однієї територіальної громади до іншої.

Наразі слідчі поліції зібрали обґрунтовані докази вини посадовиці та скерували матеріали кримінального провадження з обвинувальним актом відносно неї до суду.

Їй інкримінують вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367 (Службова недбалість) Кримінального кодексу України. 

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Чернівці Чернівецька область земельна частка земля

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