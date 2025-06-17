У Черкасах суд покарав «свідка Єгови», який відмовився отримувати повістку та ухилився від мобілізації

У Черкасах військовозобов’язаний відмовився отримувати повістку, заявивши, що є свідком Єгови та не може воювати «через релігійні переконання». Вирок у справі № 712/10336/24 виніс Соснівський районний суд міста Черкаси.
У матеріалах справи вказується, що житель Черкас у серпні відмовився від підписання та отримання повістки та не прибув до призовної дільниці для відправки на мобілізацію і подальшого проходження військової служби у Збройних Силах України, таким чином ухилився від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період.
На суді обвинувачений провину не визнав.
Чоловік заявив, що він є членом релігійного об`єднання «Свідків Єгови» в Україні більше 20 років.
Житель Черкас наполягав, що не може носити військову форму, брати до рук зброю, а тому просив надати йому можливість альтернативної служби, проте чоловіку відмовили. Він просив суд його виправдати.
Члени релігійного об’єднання підтвердили слова чоловіка.
Військові з ТЦК пояснили, що намагались вручити чоловіку повістку, проте він відмовився від призову.
Проаналізувавши матеріали справи, суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 336КК України та призначив покарання у вигляді 3 років позбавлення волі.
Як повідомляла «Судово-юридична газета», Верховний Суд висловився щодо відмови від військової служби через релігійні переконання: обов’язок захисту України покладається на всіх громадян, незалежно від віросповідання.
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