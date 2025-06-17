Топ міст за стабільністю і комфортом – де у світі всі хочуть жити

Копенгаген – столиця комфорту: місто очолило світовий рейтинг якості життя.

Фото: TravelRoom

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Столицю Данії Копенгаген визнали найкомфортнішим для життя містом планети у 2025 році. Такий висновок зробили аналітики Economist Intelligence Unit (EIU) у своєму щорічному Глобальному індексі зручності для життя, повідомляє Business Insider.

До рейтингу увійшли 173 міста, які оцінювали за п’ятьма ключовими критеріями: стабільність, охорона здоров’я, культура та навколишнє середовище, освіта й інфраструктура. Дані для звіту збиралися з 14 квітня по 11 травня 2025 року.

Копенгаген набрав 98 зі 100 можливих балів, зокрема — максимальні оцінки за стабільність, освіту та інфраструктуру. Місто відоме своєю архітектурою, каналами, велокультурою та високими стандартами міського життя.

Натомість Відень, який три роки поспіль очолював рейтинг, цьогоріч посів друге місце. Аналітики пов’язують це з погіршенням показника стабільності, що впав на п’ять пунктів через нові загрози безпеці.

Загалом Західна Європа домінує у топ-5 рейтингу, а міста Азійсько-Тихоокеанського регіону також добре представлені в першій десятці. Канадський Ванкувер — єдине місто з Північної Америки, яке потрапило до топ-10.

Водночас у звіті зазначається, що попри покращення показників у галузях охорони здоров’я, освіти та інфраструктури, глобальна нестабільність і соціальні заворушення вплинули на загальний середній бал, який становив 76,1 із 100.

Як пояснив заступник директора з питань промисловості EIU Барсалі Бхаттачарья, стабільність знизилася у низці регіонів — від Західної Європи до Азії, де на ситуацію вплинули загрози військових конфліктів, зокрема в Індії та на Тайвані.

Міста США не потрапили навіть у першу двадцятку, що аналітики пов’язують із високим рівнем соціальної напруги, расової нерівності та недостатнім контролем за обігом зброї. Найвище серед американських міст — Гонолулу, яке посіло 23-тє місце.

Серед лідерів за темпами зростання в рейтингу — Ель-Хубар (Саудівська Аравія), який піднявся одразу на 13 позицій, та Джакарта (Індонезія), що покращила своє місце на 10 пунктів.

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