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Топ городов по стабильности и комфорту – где в мире все хотят жить

22:54, 17 июня 2025
Копенгаген – столица комфорта: город возглавил мировой рейтинг качества жизни.
Топ городов по стабильности и комфорту – где в мире все хотят жить
Фото: TravelRoom
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Столицу Дании Копенгаген признали самым комфортным для жизни городом планеты в 2025 году. Такой вывод сделали аналитики Economist Intelligence Unit (EIU) в своем ежегодном Глобальном индексе удобства для жизни, сообщает Business Insider.

В рейтинг вошли 173 города, которые оценивали по пяти ключевым критериям: стабильность, здравоохранение, культура и окружающая среда, образование и инфраструктура. Данные для отчета собирались с 14 апреля по 11 мая 2025 года.

Копенгаген набрал 98 из 100 возможных баллов, в частности - максимальные оценки за стабильность, образование и инфраструктуру. Город известен своей архитектурой, каналами, велокультурой и высокими стандартами городской жизни.

Зато Вена, которая три года подряд возглавляла рейтинг, в этом году заняла второе место. Аналитики связывают это с ухудшением показателя стабильности, который упал на пять пунктов из-за новых угроз безопасности.

В целом Западная Европа доминирует в топ-5 рейтинга, а города Азиатско-Тихоокеанского региона также хорошо представлены в первой десятке. Канадский Ванкувер - единственный город из Северной Америки, который попал в топ-10.

В то же время в отчете отмечается, что несмотря на улучшение показателей в области здравоохранения, образования и инфраструктуры, глобальная нестабильность и социальные беспорядки повлияли на общий средний балл, который составил 76,1 из 100.

Как пояснил заместитель директора по вопросам промышленности EIU Барсали Бхаттачарья, стабильность снизилась в ряде регионов - от Западной Европы до Азии, где на ситуацию повлияли угрозы военных конфликтов, в частности в Индии и на Тайване.

Города США не попали даже в первую двадцатку, что аналитики связывают с высоким уровнем социальной напряженности, расового неравенства и недостаточным контролем за оборотом оружия. Самый высокий среди американских городов - Гонолулу, который занял 23-е место.

Среди лидеров по темпам роста в рейтинге - Эль-Хубар (Саудовская Аравия), который поднялся сразу на 13 позиций, и Джакарта (Индонезия), улучшившая свое место на 10 пунктов.

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Дания

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