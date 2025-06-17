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Данные о состоянии здоровья для определения годности к военной службе смогут передавать из гражданских медучреждений – Рада приняла закон

16:37, 17 июня 2025
Закон предусматривает разрешение на доступ к медицинской информации пациента в рамках электронного обмена – Минобороны сможет автоматически получать из ЭСОЗ информацию о результатах медосмотров для определения годности к военной службе и внесения данных в Реестр «Оберег».
Данные о состоянии здоровья для определения годности к военной службе смогут передавать из гражданских медучреждений – Рада приняла закон
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Военнообязанному будет достаточно прийти к своему терапевту в больнице, а далее набор данных о состоянии его здоровья для целей определения годности к военной службе будет автоматически направляться из ЭСОЗ в Реестр военнообязанных «Оберег» через обмен с электронной системой ВВК.

Как ранее сообщала заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Катерина Черногоренко, такие изменения станут возможными благодаря принятию Верховной Радой в целом законопроекта 12066.

Соответствующий закон парламент принял в целом 17 июня.

Он позволит осуществлять обмен между Электронной системой здравоохранения (ЭСОЗ) и реестром «Оберег».

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законопроект 12066 предусматривает в статье 24-2 Основ законодательства о здравоохранении исключение из ныне действующего запрета передачи медицинских данных о пациентах. Медицинские данные смогут передавать в Реестр военнообязанных.

Изменениями предусмотрено, что доступ к медицинской информации относительно пациента допускается в случае получения в порядке электронного информационного взаимодействия Министерством обороны информации о результатах медицинских осмотров, проводимых с целью определения годности лиц к выполнению воинской обязанности для внесения в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов с целью обеспечения национальной безопасности и обороны.

В Законе «О Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов» будет уточнено, что в Реестр «Оберег» будут попадать сведения о результатах медицинских осмотров, проводимых с целью определения годности к выполнению воинской обязанности путем электронного информационного взаимодействия с электронной системой здравоохранения (ЭСОЗ) с использованием системы электронного взаимодействия государственных электронных информационных ресурсов.

Как отмечала Черногоренко, это разблокирует возможность разделять визит к врачу и выводы о годности или негодности. Дополнительный визит в ВВК потребуется только при необходимости. Если все хорошо, то человек не будет идти в ТЦК.

Процедура будет выглядеть как две SMS.

Первая — вам сделано медицинское заключение о годности/негодности. Человек получает номер заключения на телефон.

Вторая SMS — это пуш в «Резерв+», мол, вы прошли военно-врачебную комиссию, со статусом — годен или не годен.

«Если все пойдет по этому плану, до конца 2025 года человек сможет обратиться в любое учреждение здравоохранения, имеющее контракт с НСЗУ — и пройти осмотр на годность к военной службе у гражданских врачей, там, где ему это удобно, без лишних хлопот», — объясняла Черногоренко.

Кроме того, как писала «Судебно-юридическая газета», Кабмин утвердил постановление от 11 июня 2025 г. №687, которое позволит идентифицировать всех граждан путем сверки данных в различных реестрах.

Также в Минобороны планируют дальнейшую реформу ВВК, которая позволит оценивать медицинские характеристики лица деперсонализированно. То есть, одна ВВК будет проводить медицинский осмотр, заполнять форму и передавать данные в систему, а уже другая ВВК, имея перед глазами просто набор характеристик без фамилии человека, будет оценивать их с точки зрения, годно ли такое лицо к военной службе.

Автор: Наталя Мамченко

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Данные о состоянии здоровья для определения годности к военной службе смогут передавать из гражданских медучреждений – Рада приняла закон

Закон предусматривает разрешение на доступ к медицинской информации пациента в рамках электронного обмена – Минобороны сможет автоматически получать из ЭСОЗ информацию о результатах медосмотров для определения годности к военной службе и внесения данных в Реестр «Оберег».

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