Клуб выгнал 16-летнего игрока Попружного за замечание экс-нападающему сборной Селезнёву из-за русского языка — вмешался языковой омбудсмен

Языковой омбудсмен осудил действия клуба Odesa Football Media Team, отстранившего юного футболиста после его замечания Селезневу на поле.

Фото: champion.com.ua

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Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь осудил действия футбольного клуба Odesa Football Media Team, который отстранил 16-летнего игрока Рената Попружного после того, как тот во время матча сделал замечание бывшему форварду сборной Украины Евгению Селезневу за использование русского языка.

Как известно, инцидент произошел 14 мая во время поединка между Odesa Football Media Team и FC Armat, за который выступал экс-нападающий сборной Украины Евгений Селезнев.

Во время игры Попружный попросил Селезнева говорить на украинском. В ответ тот заявил, что «будет говорить на том языке, на каком захочет». Несмотря на то, что часть своих реплик Селезнев произносил на украинском, на видео видно, что спор возник именно из-за языкового вопроса.

После публикации видео инцидента Odesa Football Media Team объявил о прекращении сотрудничества с юным игроком.

В заявлении клуба говорится, что решение принято из-за «недопустимых действий игрока и его отца», которые, по мнению клуба, якобы сознательно спровоцировали языковой скандал. Также в заявлении утверждается, что публикация видео была «преднамеренной провокацией».

«Сам факт публикации этого видео выглядит как осознанная провокация, цель которой — создание конфликта там, где его не было. Мы убеждены: пиариться на языковом вопросе — недопустимо», — написали в Odesa Football Media Team и принесли извинения Селезневу.

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь резко раскритиковал решение клуба.

В комментарии телеканалу Эспрессо он заявил: «Это пример репрессивных действий против украинцев в Украине за украинский язык. Такие случаи недопустимы и требуют реакции не только уполномоченного, но и организаторов турнира, тренеров, руководства клубов и местной власти».

Креминь сообщил, что уже инициированы меры государственного контроля:

«Важно получить объяснения от бывшего игрока, организаторов турнира и других участников, которые стали свидетелями конфликта. Мы примем соответствующие решения в соответствии с действующим законодательством», — отметил он.

Омбудсмен также напомнил, что языковой вопрос в спорте остается чувствительным:

«Языковая легкомысленность приводит к конфликтам, которых можно было бы избежать. Организаторы обязаны разъяснять нормы закона и проводить профилактическую работу».

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