Meta запускает рекламу в WhatsApp: что изменится для пользователей

В WhatsApp появятся платные каналы и промо-объявления.

Фото: UAZMI

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Компания Meta официально анонсировала начало внедрения рекламного контента в мессенджере WhatsApp. Объявления будут появляться во вкладке «Обновления», которую ежедневно просматривают более 1,5 миллиарда пользователей во всем мире.

Согласно сообщению компании, реклама будет представлена в двух форматах:

- Объявления в разделе «Статус» - будут помогать пользователям находить новые каналы и взаимодействовать с ними напрямую в WhatsApp;

- Промо-каналы - позволят рекламодателям продвигать свой контент и привлекать новую аудиторию.

Кроме того, Meta запускает функцию платной подписки на каналы, которая предусматривает ежемесячную оплату за доступ к эксклюзивному контенту.

В компании подчеркивают, что реклама ограничивается исключительно вкладкой «Обновления» и не влияет на личные чаты, звонки или групповые переписки. Meta также уверяет, что номера телефонов пользователей не будут передаваться рекламодателям.

Рекламный контент в WhatsApp будет персонализирован - с учетом геолокации, языка и поведения пользователя. Если аккаунт привязан к Центру аккаунтов Meta, информация из Facebook и Instagram также может быть использована для настройки рекламы.

Ожидается, что все нововведения будут внедряться постепенно в течение ближайших месяцев.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.