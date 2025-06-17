Meta запускає рекламу у WhatsApp: що зміниться для користувачів

У WhatsApp з’являться платні канали і промо-оголошення.

Фото: UAZMI

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Компанія Meta офіційно анонсувала початок впровадження рекламного контенту в месенджері WhatsApp. Оголошення з’являтимуться у вкладці «Оновлення», яку щодня переглядають понад 1,5 мільярда користувачів у всьому світі.

Згідно з повідомленням компанії, реклама буде представлена у двох форматах:

Оголошення у розділі «Статус» — допомагатимуть користувачам знаходити нові канали та взаємодіяти з ними напряму у WhatsApp;

Промо-канали — дозволять рекламодавцям просувати свій контент і залучати нову аудиторію.

Крім того, Meta запускає функцію платної підписки на канали, яка передбачає щомісячну оплату за доступ до ексклюзивного контенту.

У компанії підкреслюють, що реклама обмежується виключно вкладкою «Оновлення» й не впливає на особисті чати, дзвінки або групові переписки. Meta також запевняє, що номери телефонів користувачів не передаватимуться рекламодавцям.

Рекламний контент у WhatsApp буде персоналізований — з урахуванням геолокації, мови та поведінки користувача. Якщо акаунт прив’язаний до Центру акаунтів Meta, інформація з Facebook та Instagram також може бути використана для налаштування реклами.

Очікується, що всі нововведення впроваджуватимуться поступово протягом найближчих місяців.

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