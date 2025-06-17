Макрон і гадки не має, чому я покинув саміт G7, — Трамп розкритикував публічні заяви Макрона

Дональд Трамп заявив, що президент Франції Макрон не розуміє, що говорить.

Фото: AP Photo / Suzanne Plunkett

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Як відомо, президент США Дональд Трамп достроково покинув саміт G7, де мав зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським. Французький президент Еммануель Макрон заявив, що Трамп нібито залишив саміт для врегулювання конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

Трамп, в свою чергу, відповів, що залишив саміт G7 не через врегулювання ситуації на Близькому Сході, як каже Макрон. У дописі на сторінці у власній соцмережі він написав, що Макрон "не має жодного уявлення», чому президент США повертається до Вашингтона".

Він наголосив, що справжня причина його повернення у Вашингтон "зовсім інша і набагато важливіша, ніж припинення вогню".

"Президент Франції Еммануель Макрон, який прагне публічної уваги, помилково заявив, що я покинув саміт G7 в Канаді, щоб повернутися до Вашингтона для роботи над "припиненням вогню" між Ізраїлем та Іраном. Це неправда! Він гадки не має, чому я зараз прямую до Вашингтона, але це, безумовно, не має нічого спільного з перемир’ям. Це щось набагато більше. Навмисно чи ні, але Еммануель завжди розуміє неправильно", - написав Трамп у Truth Social.

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