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Макрон и не подозревает, почему я покинул саммит G7, — Трамп раскритиковал публичные заявления Макрона

16:29, 17 июня 2025
Дональд Трамп заявил, что президент Франции Макрон не понимает, что говорит.
Макрон и не подозревает, почему я покинул саммит G7, — Трамп раскритиковал публичные заявления Макрона
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Как известно, президент США Дональд Трамп досрочно покинул саммит G7, где должен был встретиться с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Трамп якобы покинул саммит для урегулирования конфликта между Израилем и Ираном.

Трамп, в свою очередь, ответил, что покинул саммит G7 не из-за урегулирования ситуации на Ближнем Востоке, как говорит Макрон. В сообщении на странице в собственной соцсети он написал, что Макрон "не имеет никакого представления, почему президент США возвращается в Вашингтон".

Он подчеркнул, что истинная причина его возвращения в Вашингтон "совсем другая и гораздо важнее прекращения огня".

"Президент Франции Эммануэль Макрон, который стремится к публичному вниманию, ошибочно заявил, что я покинул саммит G7 в Канаде, чтобы вернуться в Вашингтон для работы над "прекращением огня" между Израилем и Ираном. Это неправда! Он не подозревает, почему я сейчас направляюсь в Вашингтон, но это, безусловно, не имеет ничего общего с перемирием. Это нечто гораздо большее. Намеренно или нет, но Эммануэль всегда понимает неправильно", - написал Трамп в Truth Social.

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Дональд Трамп Эмманюэль Макрон

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